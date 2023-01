Patience et retour en forme: voici le nouveau plan pour retrouver le vrai Romelu Lukaku

Au delà des mathématiques, le gouffre se trouve surtout dans le jeu. Simone Inzaghi ne parvient pas à insuffler une spirale positive à son équipe. L'an dernier, à la même période, les Milanais comptaient neuf points de plus. Et cela n'a pas été suffisant pour ramener le titre pour une seconde année de suite.

Est-il encore réaliste de parler de Scudetto avec un tel retard ? Selon la Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi y croit toujours. Mais à une condition: qu'il récupère rapidement Brozovic et Lukaku. Les deux joueurs sont abonnés à l'infirmerie depuis le début de la saison. Et dans la tête du coach, il s'agit de deux éléments clés.

Le Croate a participé à seulement douze rencontres depuis août. La faute à des problèmes musculaires et une blessure survenue pendant la Coupe du monde. De son côté, Big Rom' n'arrive pas à se remettre en route physiquement. Mais Simone Inzaghi a un nouveau plan pour le Diable rouge.

La Ligue des champions pour sauver sa peau

Depuis son retour, Romelu Lukaku ne fait pas l'unanimité. Loin de là. Sauf peut-être auprès de son coach. Lui qui a tant donné pour que l'ex-Anderlechtois endosse à nouveau le costume nerazzurri. "Le coach pensait pouvoir compter sur son homme décisif pour permettre à son équipe de faire un pas en avant par rapport à la saison précédente. Et il en est toujours convaincu", assure la Gazzetta dello Sport.

L’entraîneur de l’Inter Milan reste confiant pour Romelu Lukaku : “On va le ramener au sommet”

Sans un corps à 100% prêt, il est impossible de revoir le grand Romelu Lukaku. L'attaquant le sait, comme son coach, et la Coupe du monde l'a prouvé. Le Diable avait tout fait pour revenir en forme après l'échec au Qatar. Il a, par exemple, écourté ses vacances pour travailler davantage et effectuer des exercices supplémentaires avec un coach physique. Une tactique qui n'a pas porté ses fruits car Big Rom' a replongé à cause d'un problème aux ischios. En plus de la malchance, il se met beaucoup trop de pression sur les épaules. Que ce soit avec les Diables au mondial ou l'Inter pour refaire son retard en championnat.

Inzaghi a compris une chose: Lukaku a besoin de tranquillité. S'il travaille dans l'urgence, son corps ne va pas suivre. Du coup, les deux hommes ont fixé un nouvel objectif. Le but est que le vrai Romelu Lukaku soit de retour pour le huitième aller de la Ligue des champions contre Porto, le 22 février prochain. En attendant cette date fatidique, il montera au jeu et sera de temps en temps titulaire mais plus question de le voir comme le messie.

Une course contre-la-montre

Actuellement, le Diable ne peut pas commencer une rencontre. Face à Empoli, il a pu jouer 15 minutes. Il pourrait monter sur le terrain plus rapidement contre Crémonese ce week-end mais sans forcer. A priori, il pourrait débuter lors du match contre l'Atalanta en Coupe d'Italie ou lors du derby le 5 février prochain. Mais on craint une rechute plus que tout dans les travées de Meazza. Personne ne veut lui forcer la main pour effectuer des efforts excessifs.

Lukaku en Ligue des champions ©BELGA

En réalité, il s'agit d'une course contre-la-montre pour Big Rom'. Ce n'est un secret pour personne: l'attaquant veut rester du côté de Milan. Mais son prêt est, jusqu'à preuve du contraire, un échec cuisant. Footbalistiquement comme financièrement puisque cette location a coûté la bagatelle de 20 millions d'euros.

Plus les journées avancent, plus le temps manque. Les dirigeants de l'Inter ne feront pas de geste inconsidéré pour le garder en Serie A. Sans certitude sur le terrain, une autre opération aux contours économiques très similaires est impensable. Du coup, il va falloir convaincre tout en écoutant son corps. Voilà le dilemme de Lukaku pour quitter définitivement Chelsea et poser ses valises dans son club.