Un ancien Diable rouge se propose comme directeur technique: "Si la fédération me demande, qui sait"

Ce mercredi, lors de la cérémonie du Soulier d'or, un ancien diable a ouvertement proposé ses services pour cette seconde fonction en la personne de Thomas Vermaelen. "Si la fédération me demande, qui sait", a-t-il déclaré en début de la soirée. "En ce moment, je suis flexible car je ne suis employé nulle part et donc libre. Je peux passer beaucoup de temps avec ma femme et mes enfants. Je verrai ce qui se présente à moi, je ne suis pas réticent à faire quoi que ce soit."

Cette piste pourrait-elle être crédible? Lui assure ne pas avoir de nouvelles de l'URBSFA. "C'est très difficile pour moi d'annoncer quoi que ce soit. Je sais très peu de choses car je ne suis plus employé par la Fédération."

Clairement, Verminator n'est pas le favori pour le poste. Ce jeudi matin, la DH vous apprenait que la Fédération est plus avancée en ce qui concerne le directeur technique que l'entraîneur principal. En effet, Franky Vercauteren (66 ans) a les meilleures chances pour obtenir le poste. Fort de son expérience dans le football belge et à l'OHL, il part avec (une grande) longueur d'avance. Mais la Fédération pourrait aussi choisir de miser sur un profil jeune et dynamique comme l'ex-défenseur d'Arsenal ou Timmy Simmons par exemple.

Futur sélectionneur des Diables rouges: trois grands noms dans la short list

Par ailleurs, le travail de la task force n'est pas terminé et doit encore travailler sur la question ce jeudi et vendredi. Selon nos sources, trois noms se dégagent: Joachim Löw, André Villas-Boas et Mauricio Pochettino. D'autres profils ont déjà été écartés comme Hervé Renard, Claude Puel ou encore Andrea Pirlo.

Une chose est certaine: plus le temps avance, plus on se rapproche du nom du futur sélectionneur... et du match à préparer contre la Suède en mars pour l'Euro !