Leandro Trossard titulaire pour la première fois avec Arsenal pour le choc face à Manchester City

Leandro Trossard n’a pas perdu son temps. Sept jours après sa signature à Arsenal, et seulement cinq jours après ses premières minutes, le Diable rouge est déjà titulaire avec les Gunners. Il débute aux côtés des hommes en forme Nketiah et Saka. Et pas pour n’importe quelle rencontre puisque les Londoniens affrontent Manchester City dans un duel au sommet au quatrième tour de la FA Cup.