Et sa montée a rappelé à Jonatan MacHardy, consultant pour RMC Sport, que le Belge était trop peu décisif. En effet, il n’a inscrit que cinq buts et réalisé six passes décisives en 72 rencontres pour le compte du club breton. Cette saison, il n’a inscrit qu’un but en Coupe de France. Sinon ses statistiques sont nulles.

Ce qui donne du grain à moudre pour les consultants : “Jérémy Doku est à mon sens un flop énorme. 27 millions d’euros. Il est arrivé pour une première saison encourageante avec des statistiques dégueulasses. Bon, on ne parle pas de la seconde saison, mais là cette saison, il n’a pas marqué un but, pas fait une passe décisive. C’est un scandale. À ce prix-là, c’est un très gros flop”, confie MacHardy.

”Même si Genesio essaie avec lui, parce que sa valeur marchande est énorme, ça ne passe pas dans son jeu. Il sait que c’est un investissement lourd pour le club et qu’il faut le faire jouer pour le valoriser pour au moins le revendre”, poursuit son collègue.