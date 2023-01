À lire aussi

Cette saison, le Diablotin compte six titularisations et trois montées au jeu en équipe A. Il a marqué deux buts. La saison passée, il a inscrit 17 buts avec l’équipe B du PSV, qui évolue en D2. Bakayoko, qui est originaire d’Overijse, a fait ses classes de jeunes à OHL, au Club Bruges, Malines et Anderlecht. Il est au PSV depuis 2019.