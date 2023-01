Après CR7, l'Arabie Saoudite vise Messi, Salah, une Coupe du monde et... Kevin De Bruyne !

D'autres grands noms vont être ciblés dans les années à venir. Leo Messi est évidemment en première ligne. On le comprend: il ne reste plus beaucoup de temps pour enrôler la Pulga qui est déjà l'un des ambassadeurs du pays. D'autant plus que l'Argentin négocie une prolongation de son contrat avec le PSG qui se termine cette saison. Al Hilal est chaud patate pour essayer de ramener le dernier champion du monde en Arabie Saoudite. Le club est l'ennemi de Al-Nassr et a manqué la signature de CR7 à cause d'une interdiction de transfert. Ce qui a été perçu comme une humiliation. Le club a les moyens pour que Leo Messi devienne le sportif le mieux payé de tous les temps. Reste à voir si l'attaquant voudra terminer sa carrière dans un pays du golfe ou prendre une retraite bien méritée du côté des Etats-Unis ou dans son pays natal.

KDB et Salah, deux autres cibles

Cette information prête à sourire, mais le très sérieux Sky Sports l'affirme: "Mohamed Salah et Kevin De Bruyne ont été cités comme deux exemples de joueurs qui seront ciblés dans les saisons à venir."

Évidemment, on est encore très loin d'un transfert du Diable rouge vers l'Arabie Saoudite. Mais plusieurs informations poussent à y croire. Déjà, Garry Cook, un ancien dirigeant de Manchester City, a été nommé nouveau président exécutif et PDG de la Saudi Pro League. Il est à la base de la réussite de City. L'ancien cadre de chez Nike est "considéré comme un homme capable d'atteindre l'objectif de l'Arabie saoudite, qui est d'avoir un championnat rivalisant avec les grandes divisions européennes", précise Sky. C'est notamment lui qui a amené Robinho au tout début du projet du Sheikh Mansour Bin Zayed Al Nahyan. Si le Brésilien a été un échec, ce transfert a permis aux Citizens de prendre une autre dimension. L'Anglais a été l'architecte d'autres réussites bien plus probantes comme Yaya Toure, David Silva, Sergio Aguero et Carlos Tevez.

Une coupe du monde en 2030 ?

Les ambitions de l'Arabie Saoudite semblent démesurées. A l'image de la rencontre entre le PSG et les meilleurs joueurs de la division en janvier. Quelques jours avant cette exhibition, le pays accueillait la rencontre opposant le FC Barcelone au Real Madrid en Supercopa. L'une des affiches les plus suivies au monde.

Le football est au centre de la stratégie "softpower" du pays du golfe. Cette opposition Messi/Ronaldo au King Fahd International Stadium en est la parfaite illustration. Et cela n'a fait que renforcer le désir de voir les deux hommes s'affronter pour une dernière danse.

Mais cela fait-il oublier dans quel monde vit l'Arabie Saoudite? Cette rencontre a été qualifiée par Amnesty International comme un "lavage de cerveau sportif à plein régime". Pour l'organisation, le pays essaye de laver son honneur et veut racheter une conduite malgré plusieurs faits très graves. "L'année dernière, en un seul jour, les autorités saoudiennes ont exécuté 81 personnes, souvent à l'issue de procès manifestement inéquitables", peut-on lire dans un communiqué d'Amnesty International. "De lourdes peines de prison sont prononcées à l'encontre de défenseurs des droits humains et de militants des droits des femmes, et justice n'a toujours pas été rendue pour le terrible meurtre de Jamal Khashoggi."

Le rêve ultime pour l'Arabie Saoudite serait d'accueillir un Mondial. Histoire de rattraper son retard sur le Qatar qui a organisé la plus grande compétition internationale cet hiver. Selon Sky Sports, "tout cela nous amène au fait que le pays envisage de présenter une candidature commune pour accueillir la Coupe du monde masculine de 2030, aux côtés de l'Égypte et de la Grèce." Une idée farfelue qui ne doit pas ravir Amnesty International.