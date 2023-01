Marc Wilmots confiait son inquiétude sur le plateau. “C’est un entraîneur/ordinateur. C’est comme ça qu’on les appelle. Tu as un costume et un laptop et cela a bien fonctionné. Il a terminé deuxième du championnat avec Schalke, il faut le souligner c’est assez remarquable. La première année était top. Les 6 mois suivants ont été compliqués et les 6 derniers mois c’était catastrophique”, s’inquiète Marc Wilmots.

”Attention c’est un entraîneur de club. Sélectionneur ce n’est pas la même chose. La différence ? Il n’aura pas le temps de préparer ses matches comme en club. En équipe nationale les joueurs arrivent le lundi, et match c’est déjà le jeudi. Donc si on compte la phase de récupération, le coach n’a que deux entraînements pour faire comprendre aux joueurs ce qu’il veut. C’est extrêmement compliqué. Cela veut dire qu’il faut aller à l’essentiel et sélectionner les joueurs qui sont partout. Il devra suivre beaucoup les Diables”, poursuivait-il.

Nordin Jbari révélait également être sur sa faim. “On aura jamais un entraîneur digne de ce nom”, lâche-t-il avant de se faire couper par Marc Wilmots, ex-coach des Diables. “C’est quoi un coach digne de ce nom pour toi ?”, lui demande-t-il. Le consultant s’est alors expliqué : “Quand on a eu une génération comme ça, on aurait voulu avoir un nom qui avait déjà gagné quelque chose. J’espère qu’il fera du très bon travail. On a mis toute une équipe en place pour trouver cet entraîneur et là, je suis un peu déçu”, confie-t-il.