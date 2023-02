Samedi après-midi, Leicester s'est imposé 2-4 sur le terrain d'Aston Villa lors de la 22e journée de Premier League. Dennis Praet a inscrit le dernier but des Foxes pour leur assurer une victoire précieuse dans la course au maintien.

Avec Youri Tielemans, Wout Faes et Timothy Castagne titulaires, Leicester a concédé l'ouverture du score de Watkins (9e, 1-0), mais Maddison y a rapidement répondu (12e, 1-1). Le but contre son camp de Souttar (32e, 2-1) a rétabli l'avance des Villains, avant qu'Iheanacho (41e, 2-2) et Tete (45e+2, 2-3) ne renverse brusquement la vapeur en faveur des Foxes.

En fin de rencontre, après une carte jaune infligée à Timothy Castagne (56e), Praet a rejoint ses compatriotes sur la pelouse pour inscrire le quatrième but de Leicester (79e, 2-4). Leander Dendoncker est monté au jeu à la 82e du côté de Villa, et Tielemans a lui aussi écopé d'une carte jaune dans les derniers instants (88e).

Roméo Lavia et Southampton se sont lourdement inclinés à Brentford, 3-0. Le jeune milieu de terrain belge, averti à la 59e minute, a été remplacé à la 65e minute alors que son équipe était menée suite aux buts de Mee (41e) et Mbeumo (44e) en première période. Jensen a enfoncé le clou en fin de match (80e).

Albert Sambi Lokonga, récemment prêté par Arsenal, a disputé une vingtaine de minutes du match perdu par Crystal Palace à Manchester United, 2-1. Fernandes sur penalty (7e) et Rashford (62e) ont construit l'avance mancunienne avant l'exclusion de Casemiro (70e). Schlupp a réduit l'écart peu après (76e), mais Palace n'a su recoller au score.

Bon dernier avec 15 points, Southampton voit Leicester (21 points) s'éloigner à la 13e place, juste derrière Crystal Palace (24 points), et Aston Villa (28 points). Brentford, 7e avec 33 points, remonte tandis que Manchester United est sur le podium, avec 42 points.

ALLEMAGNE

Le Hertha Berlin s'est incliné 3-0, samedi après-midi, en déplacement à l'Eintracht Francfort à l'occasion de la 19e journée de Bundesliga.

Francfort a mis la main sur la rencontre en première période avec un doublé de Randal Kolo Muani (21e sur penalty, 28e). Le Hertha n'a jamais trouvé de réplique et s'est ainsi incliné pour la quatrième fois consécutive en championnat, après le dernier but inscrit par Buta dans les arrêts de jeu (90e+4).

Dodi Lukebakio était titulaire, mais il a été remplacé à la mi-temps. L'attaquant belge n'a pas marqué lors des quatre derniers matchs qu'il a disputés en championnat avec le Hertha Berlin. Il compte 7 buts en Bundesliga cette saison.

Au classement, le Hertha Berlin est relégable, en avant-dernière position avec 14 points, à 2 points du barragiste Stuttgart et 5 de Bochum, qui est hors de la zone rouge.