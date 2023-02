En faisant match nul 0-0 à Auxerre, Reims a porté à quatorze le nombre de rencontres sans défaite en championnat de Ligue 1 depuis l'arrivée de Will Still. Chez les Champenois, Thomas Foket et Thibault De Smet ont disputé l'intégralité de la rencontre alors que Maxime Busi est resté sur le banc Après 22 journées, Reims est bien sorti de la zone rouge (30 points, 10e) alors que l'AJA y est bien englué (14 points, 19e). Alors que Strasbourg s'est relancé en battant Montpellier 2-0 (18 points, 17e).

Avec Matz Sels dans le but, Strasbourg a pris un départ éclair face à Montpellier grâce à Habib Diallo, qui a repris du droit un centre de Sanson après treize secondes de jeu (1re, 1-0). Bien qu'ils se soient retrouvés en infériorité numérique suite à l'exclusion de Jean-Eudes Aholou (34e), les Alsaciens ont continué d'attaquer. Après deux tentatives manquées, Diallo a de nouveau trompé la vigilance de la défense visiteuse (45e, 2-0). À la pause, le coach strasbourgeois a modifié sa disposition tactique et son équipe a tenu le coup grâce à un retour Alexander Djiku sur Joris Chotard (56e).

ANGLETERRE

En Angleterre, Nottingham, avec Orel Mangala remplacé à la mi-temps (46e), s'est imposé 1-0 au détriment de Leeds grâce à un but de Brennan Johnson (14e, 1-0). Au classement, Forest est 13e (24 points) et Leeds 17e avec 18 points tout comme Everton, 18e et premier descendant.