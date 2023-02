À lire aussi

Vingt minutes où il aura été omniprésent avec un assist sur le but non homologué par le VAR, un goal annulé pour une faute sur Thiaw et un tir repoussé de justesse par le gardien adverse. De quoi faire plaisir à nos confrères de la Gazzetta dello Sport: "Des flashs du vrai Lukaku", titrent-ils sur leur site internet.

Jour après jour, les progrès du numéro 90 sont bien visibles. "Course, bousculade et presque but : le Belge a montré une nette amélioration de sa condition lors du derby", poursuit le quotidien. "Romelu Lukaku continue de grandir, match après match. Et l'Inter commence vraiment à croire que le Belge peut revenir à son meilleur niveau dans la rotation de Simone Inzaghi."

L'objectif de l'entraîneur est clair: il veut le Diable rouge à 100% contre Porto en huitième de finale de la Ligue des champions le 22 février. Mais il pourrait déjà être titulaire le week-end prochain. "Les Nerazzurri ont besoin de lui pour les quatre derniers mois de la saison, et le processus de réintégration semble enfin bénéficier d'une continuité bien nécessaire. La prochaine étape, à domicile contre la Sampdoria, pourrait être décisive."

"Il fait à nouveau peur à l'adversaire"

Pour le moment, il ne s'agit que de flashs. Mais l'espoir a pris la place du pessimisme. Une première victoire pour le Belge de 29 ans. "Il n'est peut-être pas encore aussi éblouissant qu'il y a deux ans. Mais pour la première fois en cette année 2023, l'avant-centre anversois a vraiment réussi à faire peur à l'adversaire."

Pour la première fois depuis bien longtemps, l'Inter dispose d'une semaine complète pour travailler le prochain match. Ce qui signifie que Romelu Lukaku va pouvoir se reposer un peu après avoir bossé comme un fou pour revenir. "Pas de camp d'entraînement, pas de match à l'extérieur et pas de match entre les deux : c'est de l'or en barre pour tous ces joueurs qui doivent travailler sur de vieux problèmes. Ou pour ceux qui doivent gonfler leurs poumons d'air pour les dépenser en match. Exactement comme Lukaku", précise encore la Gazzetta.

Pour le retrouver à 100%, il ne manque qu'une seule chose: un but. Il devrait soulager le colosse mentalement. Parce que physiquement, s'il n'est pas encore à son maximum, il est bien sûr le chemin du retour. "Sa présence sera cruciale lors de la double confrontation face à Porto. Pour l'expérience, pour la qualité et pour la personnalité, il est important que Lukaku revienne."