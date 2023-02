Ultra-décisif cette saison, KDB est un peu malmené par Guardiola depuis quelques rencontres. Il y a quelques semaines, le Catalan avait déjà choisi de se passer de son numéro 17 contre les Spurs. Ce qui n’avait pas empêché son équipe de gagner 4-2. Face aux mêmes Londoniens, les Citizens ont cette fois perdu à l’extérieur. Du coup, on parle beaucoup plus de cette absence remarquée. Et les médias anglais n’ont pas manqué de souligner les mauvais choix de celui qui est considéré comme le meilleur coach au monde.

”Mettre De Bruyne sur le banc dans un match que vous devez gagner pour revenir à deux points d’Arsenal ? C’est de la folie”, souligne par exemple le Daily Mail. “Pep Guardiola essaye toujours de passer pour le professeur fou avec des décisions fortes. Et ses choix ne rendent pas service à Man City”, poursuit le journal.

Gary Neville : “Pep Guardiola bricole en ce moment”

Cette décision n’est pas passée inaperçue pour les consultants, très écoutés en Angleterre. “Pour moi aussi, c’est un grand mystère”, a déclaré Graeme Souness, analyste de Sky Sports. “Comment pouvez-vous sélectionner Julian Alvarez et pas Kevin De Bruyne ? Alvarez a marqué quatre buts en 15 matches, tandis que pour moi, De Bruyne est l’un des meilleurs, sinon le meilleur, milieu offensif du monde.”

Pour Sky, Gary Neville a également eu des mots très durs envers le technicien espagnol. “Lorsque Tottenham a mené à l’Etihad il y a deux semaines, je me suis dit que Pep Guardiola bricolait un peu trop”, a-t-il commencé. “J’ai ressenti la même chose aujourd’hui quand j’ai vu la feuille d’équipe sans Kevin De Bruyne, Ruben Dias et Aymeric Laporte.” Pour l’ancienne légende d’Old Trafford, le malaise s’installe du côté bleu ciel de la ville. “C’est presque embarrassant de critiquer Guardiola et de dire qu’il s’est trompé. Particulièrement parce qu’il a eu raison tellement de fois. Comme il y a quelques semaines finalement lorsqu’il a gagné contre les Spurs. Mais quelque chose ne va pas à City et ce qui se passe est un peu étrange en ce moment.”

À lire aussi

Le départ de Cancelo est également dans les têtes. Selon les médias anglais, le Portugais était parti fâché avec son entraîneur. Le même sort sera-t-il réservé à Kevin De Bruyne ? On en est encore évidemment très loin.

”Un choix tactique”

Interrogé en fin de partie, Guardiola s’est expliqué après la défaite de son équipe. “Mettre De Bruyne sur le banc était un choix tactique clair”, a-t-il annoncé. “En tant que remplaçant, je m’attendais à ce qu’il fasse une dernière passe décisive ou qu’il court entre les lignes. C’était plus difficile en deuxième mi-temps qu’en première, mais il peut faire ces actions.”

Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir essayé. Car le Diable rouge de 31 ans a changé la face de son équipe. En 30 minutes, il a tenté deux tirs, quatre centres et délivré trois passes clés. Plus que quiconque sur le terrain. Dont une passe parfaite et lumineuse pour Alvarez sur un coup franc en retrait que l’Argentin n’est pas parvenu à concrétiser. Bien sûr, ce n’était pas le meilleur De Bruyne. Mais le Belge a plus montré pendant sa montée au jeu que certains titulaires, comme Bernardo Silva par exemple.

À lire aussi

”Il y a deux ou trois semaines, on m’a demandé qui, selon moi, gagnerait le championnat et j’ai répondu Manchester City”, a surenchéri Neville. “Même après la défaite d’Arsenal (NDLR contre Everton), j’avais dit que j’étais beaucoup moins certain de cela. Surtout à cause de ce qui s’est passé la semaine dernière. Le cas Cancelo, le retrait de KDB, Dias et Laporte qui sont toujours coincés sur le banc, cela commence à faire beaucoup. Tout ce qui se passe est étrange. Pep Guardiola est un génie. Mais il n’est pas au-delà de la critique.”

Paradoxalement, le Manchester Evening News estime que cette rencontre a démontré que Kevin De Bruyne était “le joueur le plus important de Manchester City”. Notamment lorsque Rodri est dans une moins bonne phase. “Sans KDB et Gundogan, l’Espagnol est beaucoup plus exposé. Tandis que Bernardo Silva n’est pas en mesure de le protéger suffisamment. Surtout lorsqu’Alvarez est dans l’espace normalement dévoué à De Bruyne et est chargé d’un rôle plus offensif. Guardiola aura remarqué ce que De Bruyne a ajouté contre les Spurs. Non seulement le Belge a montré sa classe, mais Rodri a également été meilleur une fois De Bruyne sur le terrain.”

Une chose est certaine, la saison est encore très longue. Et Kevin De Bruyne sera encore très important cette saison. L’objectif du club est également de briller en Ligue des champions. Un trophée qui leur échappe depuis le rachat des Émirats. Ce qui signifie que KDB aura encore beaucoup de moments pour briller.