Majestueux face à Arsenal, Amadou Onana doit prendre exemple sur… Steven Defour, selon son entraîneur

Dans un style de jeu très physique cher à Dyche, Amadou Onana se retrouve (déjà) comme un poisson dans l’eau. Au four et au moulin, le joueur de 21 ans a régné en maître sur l’entrejeu. Moteur de l’équipe, il a également régalé avec plusieurs magnifiques gestes techniques. Une prestation couronnée du titre d'homme du match décerné par les supporters des Toffees.

Et visiblement la connexion entre Onana et Dyche s'est produite naturellement. Avec sa hargne et sa mentalité, Onana incarne à merveille l’état d’esprit voulu par le nouvel entraîneur. “Le nouveau staff nous a apporté une bonne énergie, une bonne ambiance et ils ont parlé de la mentalité que nous devons avoir sur le terrain. Ils exigent le maximum”, soulignait d’ailleurs le Diable rouge après la victoire ce samedi.

"Onana a encore beaucoup à apprendre"

Après la rencontre, Sean Dyche reconnaissait également les qualités indéniables de son milieu de terrain mais estimait qu’il avait encore beaucoup de choses à apprendre : “Je pense que c’est un talent mais il doit encore apprendre sur le côté sale du jeu. J’ai eu un processus similaire avec un autre joueur et je lui ai dit que j’allais le faire discuter avec Steven Defour et c’est ce qu’il fera.”

Un nom étonnant sorti de la bouche du coach des Toffees. Mais Dyche connaît bien l’ancien Diable rouge puisqu’il l’a eu sous ses ordres à Burnley entre 2016 et 2019. Un lien particulier s’est créé entre les deux hommes et l’Anglais pense que l’actuel entraîneur de Malines peut aider Amadou Onana à passer un palier supplémentaire. “Onana a encore beaucoup de chemin à parcourir pour devenir un joueur plus complet et Steven pourra m’aider à le faire évoluer. Il était un footballeur international très respecté pour la Belgique et il déteint sur lui.”

”Quand nous lui parlerons la semaine prochaine, il pourra lui expliquer quelles sont les exigences de la Premier League”, a ajouté Dyche qui compte bien rendre Onana encore plus fort : “C’est un jeune qui apprend vite. Il est venu ici avec un vrai talent et est fantastique physiquement, nous allons désormais faire de lui un joueur plus complet.”