Domenico Tedesco est le nouveau sélectionneur des Diables rouges, Franky Vercauteren nommé directeur technique

Il succède donc à Roberto Martinez qui était parvenu à envoyer notre pays en demi-finale de Coupe du monde en 2018.

Plébiscité par les joueurs, Thierry Henry ne sera donc pas le nouveau coach fédéral. Au même titre que Mauricio Pochettino, Joachim Löw ou André Villas Boas. Ces trois profils étaient beaucoup trop chers pour la fédération qui a préféré se tourner vers un jeune aux dents longues.

Dans un communiqué de l’Union belge, le nouveau sélectionneur a réagi à sa nomination. : “J’ai eu un bon sentiment lors de notre première discussion et nous étions immédiatement sur la même longueur d’onde. Je suis vraiment motivé et je suis très impatient de commencer. C’est un grand honneur pour moi d’être le nouvel Entraîneur fédéral de la Belgique.”

Dans la dernière ligne droite, il a devancé Peter Bosz, libre depuis son aventure éreintante avec Lyon. Tout va venir très vite pour l’Italien qui a grandi en Allemagne. Les Diables disputent leur premier match contre la Suède fin mars pour la qualification à l’Euro 2024. Quelques jours plus tard, ils affronteront l’Allemagne pour un match de gala à Cologne. La Mannschaft accueillera cette compétition et est déjà qualifiée pour sa Coupe d’Europe.

L’ancien entraîneur de Schalke 04, Spartak Moscou et Leipzig s’était entendu avec la fédération sur les termes du contrat depuis quelques jours, mais il lui restait à se libérer de son contrat d’avec Leipzig, qui l’avait licencié en septembre dernier – il touchait encore des indemnités. Si cela a pris plus de temps que prévu, l’affaire a été finalisée en ce début de semaine et Tedesco est arrivé ce mercredi en Belgique. Il doit être présenté en fin d’après-midi à Tubize.

Domenico Tedesco is the new head coach of our Devils. Good luck, coach! 🤝🇧🇪 #DEVILTIME pic.twitter.com/KeHHPbVpB3 — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) February 8, 2023

Vercauteren nouveau directeur technique

Roberto Martinez parti, la Fédération devait donc nommer un nouveau directeur technique. Sans surprise, elle s’est tournée vers Franky Vercauteren, annoncé depuis quelques jours. “Je suis très enthousiaste à l’idée de relever cette nouvelle étape importante dans mon parcours professionnel, que je préparais depuis un certain temps déjà. Entre 2008 et 2009, j’ai déjà travaillé pour l’URBSFA, mais j’ai pu remarquer que celle-ci a fortement évolué entre-temps dans le sens positif du terme. La Belgique a aussi la chance de pouvoir compter sur de nombreux talents depuis ces dernières années, mais il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers et il est de notre devoir de préparer l’avenir. Ce n’est pas suffisant d’être fort sur le papier ; le plus important est de traduire nos qualités en réalisant des résultats sur le terrain, et ce, avec toutes nos équipes nationales. Cela doit être notre ambition.”, a expliqué le nouveau directeur technique.

Peter Bossaert, CEO de l’Union belge a également expliqué les choix réalisés : “Avec la Taskforce, nous avons pris beaucoup de temps ces dernières semaines pour discuter de nos choix sportifs pour l’avenir. L’alchimie avec Domenico Tedesco est apparue directement lors de notre première discussion. Il était notre premier choix. Il est partisan du football que nous prônons : énergique avec beaucoup de pressing vers l’avant. Nous croyons fortement en notre génération de footballeurs. Ce sera à notre nouvel Entraîneur fédéral de travailler avec eux et de nous conduire vers de nouveaux succès. Avec Frank Vercauteren, nous allons disposer d’un profil purement footballistique avec une grande expérience internationale au plus haut niveau. Il est exactement la personne que nous recherchions. Tous les éléments sont maintenant réunis pour continuer à engranger les succès avec l’URBSFA.”

Vercauteren et Tedesco s’adresseront à la presse ce mercredi sur le coup de 16h.

Frank Vercauteren is our new Sports Director Football. Welcome and best of luck! 🇧🇪 pic.twitter.com/0k4CGaU8sa — Royal Belgian FA (@RoyalBelgianFA) February 8, 2023

Calendrier complet des Diables rouges pour l’Euro :

1re journée :

Vendredi 24 mars 2023 à 20h45 : Suède – Belgique

2e journée :

Bye

3e journée :

Samedi 17 juin 2023 à 20h45 : Belgique – Autriche

4e journée :

Mardi 20 juin 2023 à 20h45 : Estonie – Belgique

5e journée :

Samedi 9 septembre 2023 à 15h00 : Azerbaïdjan – Belgique

6e journée :

Mardi 12 septembre 2023 à 20h45 : Belgique – Estonie

7e journée :

Vendredi 13 octobre 2023 à 20h45 : Autriche – Belgique

8e journée :

Lundi 16 octobre 2023 à 20h45 : Belgique – Suède

9e journée :

Bye

10e journée :

Dimanche 19 novembre 2023 à 18h00 : Belgique – Azerbaïdjan

Dimanche, le tirage a vu la Belgique (FIFA 2) hériter de l’Autriche (FIFA 34), la Suède (FIFA 25), l’Azerbaïdjan (FIFA 123) et de l’Estonie (FIFA 109). Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour l’Euro. Les trois derniers tickets se joueront lors des barrages en mars 2024.

La phase finale aura lieu du 14 juin au 14 juillet 2024.