Dries Mertens et sa femme viennent en aide aux sinistrés après les tremblements de terre en Turquie

Presque immédiatement après les tremblements de terre, le club de Galatasaray a ouvert un centre d’aide dans son stade où les locaux peuvent venir déposer ce qu’ils veulent pour les envoyer aux victimes des terribles séismes de ce début de semaine. Sur les photos postées par le club, on voit le Diable rouge et sa femme aider à déplacer les cartons et remplir les camions. Un très beau geste plein de solidarité dans une période très compliquée pour le pays alors que le nombre de victimes ne fait qu’augmenter.