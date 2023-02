Ce jeudi, dans la Gazzetta Dello sport, il est considéré comme l'un des flops à l'AC Milan. “Plus la saison avance, plus ça se gâte pour Charles De Ketelaere. Il est de plus en plus en marge du groupe et cela risque de durer jusqu’à la fin de la saison”, écrivent nos confrères italiens.

Celui qui a été acheté pour 32 millions d'euros n'a pas encore inscrit le moindre but. “17 joueurs ont marqué pour Milan depuis le début de la saison, mais pas De Ketelaere. Pour un joueur au profil offensif, qui a marqué 18 buts avec Bruges la saison dernière, c’est une statistique dramatique. Le championnat belge n’est pas la Serie A, mais on ne peut pas cacher qu’on attendait plus du joueur belge. (...) Les buts ne sont pas tout. CDK manque de jeu vertical, il ne dribble qu'au compte-gouttes, il est le moins bon pour tirer au but et créer des situations. Sa passe décisive pour Leao lors de la victoire 2-0 contre Bologne en août n'est plus qu'un lointain souvenir", poursuit le journal.

Le journal italien a même détaillé le ratio minutes jouées/but marqué. Et le constat est clair: ce n'est pas bon. “Chaque minute que passe De Ketelaere sur le terrain coûte à l’AC Milan 6100 euros. Kvaratskhelia (Ndlr: Naples) coûte à peine 1200 euros par minute de jeu au Napoli. Les deux joueurs ont le même âge, mais Naples n’a payé que 10 millions d’euros pour recruter le Géorgien alors que le Belge a coûté 32 millions d’euros à Milan. Et, en attendant, Kvarastkhelia a déjà planté 10 buts et distribué 14 assists.”

Ibrahimovic vole à son secours

S'il se fait critiquer, il peut toutefois compter sur le soutien de ses coéquipiers. Et pas de n'importe qui puisque Zlatan Ibrahimovic a eu des propos encourageants à son sujet. "Pendant ces mois, je n'étais pas avec l'équipe tous les jours, pour bien le connaître, je dois être dans le vestiaire tous les jours. Il a une grande pression aussi à cause du prix payé, tout le monde a des attentes. C'est un talent, il a un grand potentiel, il doit juste trouver le bon chemin pour se développer. Puis il se retrouve dans une autre ville, loin de chez lui, et il doit s'y habituer. Il doit juste se débloquer, et une fois qu'il est débloqué, tout commencera".