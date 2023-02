Contrairement au milieu parti à la SPAL, le milieu anversois est un joueur discret. Sur un terrain de foot, il est littéralement tout l’inverse et il a littéralement crevé l’écran. Forcément, ses prestations ne sont pas passées inaperçues. Et les dirigeants du Matricule 1 n’ont pas traîné. Ce mercredi soir, le Great Old a cadenassé sa pépite qui a prolongé jusqu’en 2026. Pour Sven Jaecques, il s’agissait d’une nécessité. “Nous avons déployé beaucoup d’efforts au cours des dernières saisons pour réduire l’écart entre le noyau A et l’académie”, expliquait le CEO lors de la prolongation de son diamant brut. “Quand quelqu’un comme Arthur fait le pas vers l’équipe première, cela renforce encore notre projet formateur.”

Alderweireld : “Son potentiel est énorme”

Journalistes, entraîneurs, chroniqueurs… le jeune belge de 17 ans est parvenu à mettre tout le monde à ses pieds. Et, surtout, ses coéquipiers. À l’image de Toby Alderweireld qui est impressionné par le calme de cet adolescent.

”Ce qu’il fait à son âge est fantastique”, a déclaré le Diable Rouge dans 'Extra Time' sur Sporza. “Si je reste parfois debout, la bouche ouverte, en le regardant jouer ? Sans aucun doute !”

Toutes proportions gardées, le joueur est souvent comparé à Iniesta. Vermeeren considère d'ailleurs le soyeux espagnol comme son modèle. Notamment parce qu’il a cette faculté à rendre les choses difficiles, faciles. Pour le défenseur formé à l’Ajax, le mérite en revient également au collectif. “Tout le monde sait parfaitement ce qu’il faut faire en possession et en cas de perte de balle. Lorsque tout est bien en place, les qualités d’un tel garçon se révèlent. J’ai vu très peu de talent faire ce qu’il fait à son âge."

Un vrai compliment de la part de celui qui a vu déferler un nombre incroyable de talents dans de très grands clubs durant sa carrière. Avec cette prolongation, le joueur prouve aussi qu’il a un plan clair dans sa tête et qu’il ne veut pas brûler les étapes. “Souvent, on prédit à des joueurs depuis leur jeunesse qu’ils vont faire une carrière. En fait, ce n’était pas le cas pour lui”, révèle le Diable. “Il est arrivé dans l’équipe grâce aux circonstances. Mais il apprend très vite et lit tellement bien le jeu. Son potentiel est énorme.”

Son éclosion prouve aussi une chose : le talent est bien présent dans nos contrées et l’herbe n’est pas toujours plus verte ailleurs. “Pour le football belge, il s’agit d’un signal positif qu’un si jeune joueur ait sa chance dans un grand club. Pour la jeunesse aussi. Comme quoi, il n’est pas toujours nécessaire d’aller chercher à l’étranger. Il est aussi possible d’éclore en Belgique. C’est très positif pour tout le monde”, poursuit Alderweireld.

À quand les Diables rouges ?

En janvier, notre spécialiste maison prédisait déjà les Diables rouges à Arthur Vermeeren. Et il n’est pas le seul à le penser. Également présent dans Extra Time, Gert Verheyen estime qu’il fait partie de l’avenir… mais aussi du présent. “Je ne crois pas qu’il soit trop tôt pour une sélection avec les Diables rouges”, surenchéri l’analyste. “Je pense que cela peut le faire grandir et augmenter de la concurrence.”

Si tel était le cas, l’ancien international voit déjà avec qui associer le milieu de poche. “Pour l’avenir, je le vois bien être complémentaire d’Onana”, assure-t-il. “Les milieux ne sont pas les plus vieux en Belgique. Mais si vous montrez un tel talent dans un club de haut niveau en Belgique, alors il ne reste plus qu’à attendre le moment où vous serez appelé en équipe nationale.”