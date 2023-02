Au coup d'envoi, les visiteurs ont enchaîné les actions et au moment où ils accusaient le coup, Angelo Fulgini leur a donné l'avance sur le rebond d'un centre d'Ismael Boura repoussé par Vito Mannone (21e, 0-1). Les Nordistes ont continué à pousser, mais le gardien des Merlus s'est montré très vigilant sur une frappe de Pereira Da Costa (45e+2).

Plus hargneux et vivaces à la reprise, les Bretons ont mis du temps à se montrer dangereux. Mais face à des Nordistes qui reculaient de plus en plus, les Merlus ont pris de plus en plus confiance et ont égalisé sur un coup franc d'Enzo Le Fée (84 e, 1-1). Dans la séance de tirs au but, les Nordistes ont réussi leurs quatre essais alors que les Merlus en ont manqué deux sur quatre.

Aux Pays-Bas, La Haye s'est qualifié 1-0 pour les quarts de finale de la Coupe au détriment de GA. Eagles. L'unique but a été inscrit par Joel Zwarts (70e).Titulaires chez les Eagles, Philippe Rommens (46e) et Xander Blomme (80e) ont été remplacés.