L'ex-team-manager de Tedesco loue le travail de l'entraîneur : “Il a su remettre le feu au stade à Schalke”

Vous souvenez-vous encore de Jan-Pieter Martens ? Martens a été joueur professionnel à Malines, Roda JC et Sturm Graz. Il doit être le Belge qui connaît le mieux Tedesco, vu qu’il était team-manager à Schalke quand Tedesco y était coach. “On a très bien travaillé ensemble pendant un an et demi, dit Martens, qui est encore toujours scout pour Schalke. Ce ne serait pas correct de le qualifier de 'laptoptrainer'. Il a beaucoup d’autres qualités. Il fait de très bonnes analyses, prend des décisions pragmatiques et est très bon et clair dans sa communication. Chaque joueur sait exactement ce qu’il attend de lui.”