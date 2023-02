Ce jeudi, la Gazzetta dello Sport estime même que l'Inter aurait été convaincu de garder le joueur. Mais pas à n'importe quel prix. Dans son édition du jour, Romelu Lukaku fait la Une du quotidien à côté de Charles De Ketelaere: "L'Inter veut garder Lukaku au rabais : réunion prévue avec Chelsea après la double confrontation de la Ligue des champions".

Le journal affirme qu'une réunion informelle a eu lieu entre les dirigeants et celui qui s'occupe des intérêts du joueur. "L'Inter a fait le déplacement et a eu des contacts ces derniers jours avec Sébastien Ledure." Il s'agit de l'avocat qui avait été déterminant pour son le retour du Diable dans la Botte. "L'avenir de l'attaquant actuellement prêté par Chelsea n'a pas été évoqué. Mais cela va arriver bientôt", précise la Gazzetta.

Après la double confrontation contre Porto, des discussions sont prévues entre l'Inter et Lukaku. À partir de cette deuxième quinzaine de mars, la situation sera plus claire. Une chose est certaine: le fait que l'Inter soit ouvert au dialogue est bon signe. "Parce que cela démontre une envie de garder le joueur", estiment nos confrères. "De plus, cela arrive alors que Lukaku n'est pas encore revenu à son meilleur niveau. C'est symbolique: l'Inter ne veut pas abandonner Lukaku et a besoin du vrai Big Rom'."

L'Inter veut diviser le prix par deux

Pour rester à l'Inter, il ne suffira pas à Lukaku de claquer des doigts. Sur le terrain, il devra retrouver son meilleur niveau et prouver que ses problèmes physiques sont derrière lui. La bonne nouvelle est que tous les feux sont aux verts. Les derniers rapports physiques du staff médical sont bons et il semble avoir retrouvé un peu de sa plénitude physique lors des matchs contre l'Atalanta et l'AC Milan.

Une fois la double confrontation contre Porto actée, l'Inter et Chelsea devront se remettre à table. Cette prise de contact avec Sébastien Ledure poursuivait l'objectif de garder un dialogue constant. D'autant plus que les futures négociations s'annoncent compliquées. L'Inter estime que les conditions du prêt de Lukaku sont beaucoup trop élevées. En tout, les Nerazzurri ont payé 8 millions plus 3 de bonus sans compter le salaire du colosse. "L'objectif est de réduire cette somme de 8 millions. Si possible par deux. L'aide de Ledure sera nécessaire sur ce point", écrit la Gazzetta.

Pour parvenir à ses fins, les Italiens avancent deux arguments. Le premier est que Lukaku n'a pas totalement répondu aux attentes cette saison. La seconde est que Chelsea doit absolument trouver une solution pour l'attaquant qui n'a pas d'avenir à Londres. De plus, les bonnes relations entre la nouvelle direction des Blues et les dirigeants intéristes pourraient jouer en faveur du Diable de 29 ans.

L'Inter a aussi conscience qu'il sera difficile de trouver un autre joueur de ce calibre sur le marché. Surtout s'il réalise une bonne fin de saison. Une chose n'a jamais changé: Romelu Lukaku veut rester dans la Botte. Six mauvais mois sont passés. Une histoire différente peut s'ouvrir d'ici 13 jours avec les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Un rendez-vous déterminant pour son avenir.