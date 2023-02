Avec ses Belges, l'AC Milan retrouve le chemin de la victoire contre le Torino

Il aura suffi d'un but de Giroud (62e) au Milan pour obtenir les trois points contre le 'Toro'. En difficultés depuis le début de l'année, les Milanais conquièrent ainsi leur deuxième victoire en 2023, après trois défaites consécutives en championnat.

Alexis Saelemaekers était titulaire pour les Rossoneri. Il a été rejoint sur le terrain par Charles De Ketelaere (79e) avant d'être remplacé à la 88e minute, moment de la montée au jeu de Divock Origi. Aster Vranckx est quant à lui resté sur le banc milanais.

Au classement, Milan reprend la 3e place avec 41 points, 1 de plus que la Roma et 2 de moins que l'Inter, qui doivent tous les deux encore jouer ce week-end. Le Torino est 7e avec 30 points, à 8 points de la 6e place synonyme de qualification européenne occupée par l'Atalanta.

ALLEMAGNE

Avec Casteels et Bornauw, Wolfsbourg bute sur la lanterne rouge Schalke

Maximilian Arnold a manqué une occasion rêvée de prendre trois points importants dans la course à l'Europe, en envoyant son pénalty sur le poteau en début de rencontre (9e). Les deux équipes se sont ensuite neutralisées jusqu'au coup de sifflet final.

Tous les deux titulaires, Koen Casteels et Sebastiaan Bornauw ont gardé les cages des Loups inviolées. Bornauw a été remplacé à la 53e minute par Lacroix.

Wolfsbourg aspire au top 6, synonyme de qualification européenne. Les Loups sont actuellement à la 7e place avec 30 points, 4 de moins que Fribourg, 6e. Schalke est dernier du classement et compte 12 unités après trois matchs nuls consécutifs. Bochum, premier non relégable, est à 7 points.

PAYS-BAS

L'AZ Alkmaar étrille l'Excelsior et s'empare provisoirement de la tête du classement

L'AZ a pris son adversaire à la gorge dès la première période, en inscrivant cinq buts en dix-huit minutes. Un doublé de Mijnans (20e et 30e), et des réalisations de Karlsson (27e), Odgaard (35e) et Pavlidis (38e) ont assuré les trois points au club d'Alkmaar avant le retour aux vestiaires.

Siebe Horemans était titulaire pour les visiteurs, mais il a été remplacé à la mi-temps. Son coéquipier et compatriote Jacky Donkor manquait sur la feuille de match pour une blessure au genou. Zinho Vanheusden a quant à lui été mis au repos du côté de l'AZ.

L'AZ Alkmaar dépasse provisoirement Feyenoord au classement et prend la tête avec 44 points, 1 de plus que son dauphin. L'Excelsior flirte avec la zone rouge et se trouve actuellement à la 14e place avec 20 points, 4 de plus qu'Emmen, barragiste.