Leandro Trossard inscrit son premier but pour Arsenal ! (VIDEO)

Sur un centre de Saka de la droite, Trossard se trouve seul au deuxième poteau pour envoyer le ballon au fond des filets du gardien de Brentford. Mais alors qu'on pensait que le plus dur était fait pour les Gunners, Toney a égalisé quelques instants plus tard. 1-1, score final et une mauvaise opération pour Arsenal.

1⃣-0⃣ | Leandro Trossard ouvre son compteur but pour Arsenal ! 😍 Le belge 🇧🇪, parfaitement trouvé par Saka, libère les Gunners ! 💪#PL #PremierLeague #ARSBRE pic.twitter.com/qEBGqxNNIE — VOOsport (@VOOsport) February 11, 2023

Il s’agit donc du premier but de notre Diable rouge sous le maillot d’Arsenal, lui qui avait déjà joué 8 minutes face à Manchester United et 31 minutes face à Everton en championnat. Avec ce but et au vu de la piètre prestation de Gabriel Martinelli, une titularisation se rapproche pour Trossard.