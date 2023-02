En Italie, Romelu Lukaku et l'Inter Milan ont été accrochés à la Sampdoria (0-0) pour le compte de la 22e journée du championnat d'Italie de football.

L'attaquant des Diables Rouges, 29 ans, titulaire, a été remplacé à la 67e minute. Il a aussi été impliqué dans une altercation verbale avec son coéquipier Nicolo Barella.

Avec désormais 44 points, l'Inter, 2e, navigue à 15 unités du leader Naples. La Sampdoria est avant-dernière avec 11 points et est à six points désormais de Vérone, vainqueur plus tôt dans la soirée de Salernitana grâce à un but de Cyril Ngonge, 18e et dernier rélégable.

PREMIER LEAGUE

En Angleterre, le derby entre Liverpool et Everton a tourné en faveur des Reds 2 à 0 grâce à des buts de Mo Salah (36e) et Cody Gakpo (49e). Dans les rangs d'Everton, Amadou Onana était titulaire. Le défenseur de 21 ans a été remplacé à la 78e minute.

Everton ne quitte pas la 18e et anté-pénultième place au classement, synonyme de 3e relégable. Avec 18 points, les Blues sont à un point de Leeds et deux de West Ham. Liverpool est 9e avec 32 unités au compteur.