Diables rouges : Tedesco fait venir deux hommes de confiance dans son staff

Andreas Hinkel est un ancien international allemand et ex-défenseur de Stuttgart et Séville. Il a déjà fait partie du staff de Tedesco au Spartak Moscou et à Leipzig. Tout comme Urwantschky, qui a joué dans les divisions inférieures allemandes.

L’Anglais Luke Benstead, ex-responsable de la performance recruté par Roberto Martinez, va pour sa part être promu responsable du développement des entraîneurs.

Pour rappel, Thierry Henry, Anthony Barry, Erwin Lemmens et Inaki Bergara ont quant à eux quitté la Fédération.