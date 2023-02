Le Diable rouge était monté à la 62e minute alors que le score était déjà acquis. S’il a terminé la rencontre, son entraîneur Ruud van Nistelrooy a annoncé la blessure en conférence de presse à l’issue du match. L’ancien attaquant a confirmé que son joueur pourrait être absent pendant plusieurs semaines.

Une mauvaise nouvelle pour Thorgan Hazard qui avait commencé son aventure au PSV de manière idyllique avec un but et un assist lors de ses deux premières apparitions. Reste à savoir la durée exacte de son indisponibilité à un peu plus d’un mois du premier rassemblement des Diables rouges de l’ère Domenico Tedesco.