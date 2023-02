Lukaku marque un penalty pour l'Inter qui s'impose face à Udinese

Romelu Lukaku a ouvert la marque sur penalty (20e) pour l'Inter samedi soir face Udinese en match de la 23e journée de Serie A. Les Intéristes se sont imposés 3-1. Ils occupent seuls la 2e place du classement avec 47 points à 15 unités de l'intouchable Naples.

Le Diable Rouge s'y est repris à deux fois pour marquer son penalty, ayant eu le droit de retirer après un premier envoi capté par le gardien. Le VAR a signalé qu'un défenseur de l'Udinese était entré trop tôt dans la surface de réparation. Ce n'est que le 2e but en 11 matchs cette saison de "Big Rom" avec l'Inter.

À quelques minutes de la mi-temps, les visiteurs ont égalisé par Sandi Lovric (1-1, 43e). Henrikh Mkhitaryan (73e) a redonné l'avance aux Nerazzurri. Sept minutes auparavant, Lukaku a laissé la place à Lautaro Martinez. L'Argentin a fixé le score final à la 89e.

À lire aussi

L'AC Milan et ses Belges s'imposent à Monza

Samedi soir, l'AC Milan s'est imposé sur le plus petit écart à Monza à l'occasion de la 23e journée de Serie A (0-1). Il aura suffi d'un but de Junior Messias (31e) pour obtenir les trois points contre les "Brianzoli". En difficultés depuis le début de l'année, cette troisième victoire en 2023 fait du bien aux hommes de Stefano Pioli. Divock Origi (64e) était titulaire pour les "Rossoneri" avant d'être remplacé par Olivier Giroud qui est monté en même temps que Charles De Ketelaere (64e) et Alexis Saelemaekers (64e). Aster Vranckx est quant à lui resté sur le banc milanais.

Milan conserve la 3e place derrière l'Inter.

EN FRANCE

Quatorze matchs sans défaite sous Will Still pour le Stade de Reims qui partage à Nice

L'OGC Nice et le Stade de Reims ont fait match nul, 0-0, en match de la 24e journée de Ligue 1 samedi après-midi. La série d'invincibilité en championnat de Will Still s'étend désormais à quatorze matchs, depuis l'arrivée du Belge à la tête de l'équipe rémoise. S'il devra se satisfaire d'un match nul, le Stade de Reims aurait pu remporter la rencontre grâce à un penalty obtenu en seconde période. Cependant, Schmeichel s'est interposé devant Balogun, qui n'a pas réussi à cadrer sa deuxième tentative après avoir hérité du rebond (55e).

Outre Will Still le long de la ligne de touche, deux Belges étaient sur la pelouse dès le coup d'envoi pour Reims. Thibault De Smet et Thomas Foket ont disputé toute la rencontre de part et d'autre de la défense, et Maxime Busi les a rejoints à la 71e minute, en montant à la place de Cheick Keita.

Depuis son arrivée à la tête du club, Will Still n'a toujours pas connu la défaite en championnat. Le technicien belge a remporté six victoires et partagé à huit reprises. Reims est 10e du classement de la Ligue 1 avec 34 points en 24 matchs. Nice est 7e avec 38 points.

EN ANGLETERRE

Première titularisation de Sambi Lokonga avec Crystal Palace, partage pour City et KDB

Chelsea s'est fait surprendre à domicile par Southampton samedi après-midi à l'occasion de la 24e journée de Premier League. C'est la quatrième rencontre sans victoire pour les Blues alors que les Saints mettent fin à leur série de trois défaites. James Ward-Prowse (45+1e) a permis aux visiteurs de s'imposer sur le plus petit écart grâce à un coup franc qui a trompé Kepa Arrizabalaga. L'international U21 Romeo Lavia a joué toute la rencontre dans l'entre-jeu de Southampton.

Manchester City s'est également fait surprendre à Nottingham. Bernardo Silva (41e) a ouvert le score d'une puissante frappe de l'extérieur de la surface. Alors que les Citizens pensaient la victoire assurée, les Tricky Trees ont arraché le partage grâce à une action collective conclue par Chris Wood (84e) dans les filets de Ederson. Kevin De Bruyne s'est fait remplacer dans les dernières minutes (88e).

Everton et Amadou Onana ont pris les trois points samedi après-midi face à Leeds. Après l'heure de jeu, les Toffees ont pris le dessus de la rencontre grâce à une belle action personnelle de Seamus Coleman (64e). L'international belge a quitté la pelouse à l'entame du dernier quart d'heure de jeu (74e).

Albert Sambi Lokonga, prêté par Arsenal à Crystal Palace, a été titularisé pour la première fois par son nouveau club qui a partagé l'enjeu à Brentford (1-1). Après l'heure de jeu, les Eagles ont mis le feu aux poudres avec une passe lobée de Michael Olise qui a trouvé Eberechi Eze (69e). Les Bees ont sauvé le point dans la dernière action grâce à la tête de Vitaly Janelt (90+6e). L'ancien joueur d'Anderlecht a laissé sa place en deuxième période (63e).

Au classement de la Premier League, Manchester City (52 points) a perdu du terrain sur Arsenal (54 points) qui reste en tête. Un peu plus bas, Brentford (35 points) occupe la 8e place et devance Chelsea (31 points) de deux places. Crystal Palace (26 points) et Nottingham (25 points) se succèdent aux 12e et 13e positions. Southampton (18 points), malgré sa victoire, reste lanterne rouge.

Avec Trossard titulaire, Arsenal arrache la victoire au bout du suspense à Aston Villa

Arsenal est parvenu à s'imposer en déplacement à Aston Villa, 2-4, samedi après-midi à l'occasion du match d'ouverture de la 24e journée du championnat d'Angleterre. Les Gunners mettent fin à leur série de trois matchs sans victoire et reprennent seuls la tête de la Premier League. Villa a mis le co-leader de Premier League sous pression grâce à une contre-attaque conclue par Watkins d'un tir croisé après avoir éliminé Saliba (1-0, 6e). Saka a répondu avec son neuvième but de la saison, une reprise en un temps à la suite d'un centre repoussé par la défense (1-1, 16e) mais avant le repos, les Villans ont repris le contrôle de la rencontre sur une phase collective qui a abouti à un but de Coutinho (2-1, 32e).

À l'heure de jeu, Zinchenko a décoché une frappe puissante du gauche pour remettre les compteurs à zéro à la suite d'un corner rapidement joué (2-2, 60e). La libération est venue dans le temps additionnel, lorsqu'un envoi lointain de Jorginho a rebondi sur la transversale puis sur la tête du gardien Martinez pour finir au fond des filets (2-3, 90e+3). Voulant se racheter, le portier de Villa est monté sur l'ultime corner de la rencontre, mais Martinelli en a profité pour marquer un dernier but en contre dans le but vide (2-4, 90e+8).

Leandro Trossard était titulaire pour les Gunners pour la première fois en championnat. Il a été remplacé à la 68e minute par Martinelli. Leander Dendoncker était monté au jeu quelques instants plus tôt pour Villa (67e).

Douzième match sans défaite pour Burnley et Vincent Kompany

Burnley s'est imposé 0-1 samedi après-midi face à Luton dans le cadre de la 33e journée de la deuxième division anglaise. Les hommes de Vincent Kompany en sont à leur douzième rencontre consécutive sans défaite en Championship. Les Clarets ont arraché la victoire dans le dernier quart d'heure grâce à un penalty converti par Ashley Barnes (78e). Ameen Al Dakhil est resté sur le banc alors que Manuel Benson est toujours blessé.

Burnley est leader incontestable du classement de la deuxième division anglaise de football avec 72 points, soit 11 de plus que le deuxième, Sheffield United.

A noter qu'en Ecosse, les Rangers se sont imposés 3-0 à Livingston dans le cadre de la 26e journée de championnat. L'ancien joueur du Standard Nicolas Raskin était titulaire pour les Glaswégiens pour la première fois en Premiership. Après une bonne prestation, il a quitté la pelouse dans les dernières minutes (88e). Dans le camp adverse, Stephane Omeonga a dû rejoindre le vestiaire plus tôt que prévu à cause d'une double carte jaune (77e).

Grâce à un doublé de James Tavernier (24e, 78e) et un but de Kemar Roofe (85e), les Rangers (64 points) assurent tranquillement leur deuxième place derrière le Celtic (73 points). Livingston pointe au 6e rang avec 35 unités.

EN ALLEMAGNE

Défaite face à Leipzig pour la 200e de Casteels avec Wolfsburg

Pour la 200e apparition de Koen Casteels sous le maillot de Wolfsburg en championnat d'Allemagne, les Loups se sont inclinés lourdement à domicile contre Leipzig, 0-3, lors de la 21e journée de Bundesliga. C'est la troisième défaite en quatre matchs pour l'équipe de Casteels et de Sebastiaan Bornauw. Après l'ouverture du score de Forsberg dans le premier quart d'heure (14e), Wolfsburg n'a jamais trouvé la parade contre Leipzig. Au contraire, les Loups ont concédé un deuxième but en fin de rencontre des oeuvres de Laimer (85e), avant le coup de grâce de Szoboszlai dans les arrêts de jeu (90e+3).

Avec Koen Casteels dans les buts, Sebastiaan Bornauw a lui aussi disputé toute la rencontre du côté de Wolfsburg. Il a écopé d'un carton jaune à la 91e minute. Après 200 matchs joués avec le club depuis 2014 dans l'élite du football allemand, Casteels a encaissé 267 buts et gardé à 66 reprises ses cages inviolées.

Au classement, le RB Leipzig conforte sa 5e place synonyme de qualification pour l'Europa League avec 39 points. Le club est suivi par Francfort (35 points) puis Wolfsburg (30 points), qui n'a récolté qu'une unité sur ses quatre derniers matchs. Le VfL est talonné par Mönchengladbach (29 points), tombeur du Bayern Munich (3-2).

AUX PAYS-BAS

Le FC Emmen et ses Belges partagent l'enjeu à Groningue

Samedi soir, le FC Emmen et Groningue se sont quittés dos à dos, 1-1, à l'occasion de la 22e journée de championnat des Pays-Bas. Mohamed Bouchouari, prêté par Anderlecht au FC Emmen, a joué toute la rencontre alors que Michael Heylen est resté sur le banc. Dans le premier quart d'heure, Ricardo Pepi (12e) a ouvert le score pour Groningue juste avant que le FC Emmen revienne au marquoir via Miguel Araujo (14e). Au classement, les deux équipes occupent la zone rouge avec la 16e place pour le FC Emmen (17 points) et la 17e place pour Groningue (14 points). Cambuur (13 points), qui doit encore jouer ce week-end, est dernier avec 13 unités.

Francesco Antonucci à la passe dans le succès crucial de Volendam contre Vitesse

Samedi après-midi, le FC Volendam a remporté la victoire contre Vitesse, 2-0, à l'occasion de la 22e journée de championnat des Pays-Bas. Francesco Antonucci a donné une passe décisive dans un succès vital pour le club en vue de son maintien. L'ancien Diablotin Francesco Antonucci a offert une passe décisive à Van Mieghem pour l'ouverture du score du FC Volendam (12e). Le buteur a ensuite inscrit un doublé pour assurer le succès de l'équipe locale (68e), une dizaine de minutes avant qu'Antonucci ne cède sa place (79e).

C'est la première passe décisive en championnat pour Antonucci cette saison. Le joueur de 23 ans, prêté par Feyenoord, revient de blessure après plus de cinq mois d'absence. Il avait joué deux matchs de championnat en août et n'a fait son retour que le 29 janvier dernier. Il avait retrouvé sa place de titulaire lors de la précédente journée contre le FC Twente (défaite 3-0).

Le FC Volendam creuse un petit écart avec la zone rouge. Avec 20 points en Eredivisie, le club promu la saison dernière compte désormais 4 points d'avance sur Emmen, barragiste, et 7 sur Cambuur, relégable. Vitesse est en difficulté et ne compte que 23 points, en 12e position.