Thibaut Courtois pousse un coup de gueule après les nouvelles insultes racistes sur Vinicius : “C’est pitoyable”

Présent en interview après la rencontre, Thibaut Courtois a poussé un véritable coup de gueule pour condamner ces comportements honteux : “Déjà pendant la minute de silence, quelqu’un a traité Vinicius de 'fils de…”, c’est pitoyable”, a-t-il commencé avant d’aller encore plus loin. “Pendant la rencontre, ils chantaient 'Vinicius, va te faire foutre', c’est vraiment malheureux. Il faut analyser ce que font ces gens et non Vinicius. On voit des enfants accompagnés de leurs parents en train de faire des doigts d’honneur. C’est regrettable.”

Également interrogé à ce sujet, Carlo Ancelotti abondait bien évidemment dans le même sens : “Ce qu’il s’est passé durant la minute de silence est un manque de respect non seulement pour Vinicius, mais aussi pour la Turquie et la Syrie.” Alors que de son côté, le gardien d’Osasuna estime que “Vinicius a agi normalement et que les supporters devraient arrêter de s’en prendre à lui.”