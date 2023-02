Loïs Openda sur la nomination de Tedesco : “Je me suis demandé s’il allait me sélectionner”

Deux semaines après la nomination officielle de Domenico Tedesco au poste de sélectionneur des Diables rouges, les joueurs commencent à s’exprimer sur ce choix de la fédération. C’est notamment le cas de Loïs Openda. L’attaquant de Lens qui est devenu indiscutable au sein de la sélection ces derniers mois sous Roberto Martinez espère que ce sera toujours le cas sous le règne de l’Allemand : “Je me suis demandé s’il me connaissait, s’il allait me sélectionner, si j’allais faire partie de ses plans”, a-t-il exposé ses craintes au micro de la RTBF, “On le saura dans la prochaine sélection. C’est à moi de prouver que je peux en faire partie en mars. Si j’y suis, j’espère que ce sera une belle période avec ce coach.”