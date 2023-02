Lukaku encore à l’Inter la saison prochaine ? “Il doit d’abord devenir un protagoniste du club”

À lire aussi

Un optimisme qui ne se limite pas au Belge mais qui touche l’ensemble du club milanais concernant son attaquant. Après la rencontre face à l’Udinese, Simone Inzaghi avait déjà souligné l’importance de son attaquant, rappelant qu’il a “une grande confiance en lui”, estimant qu’il “peut encore grandir et les matchs l’aideront à trouver sa meilleure forme.”

Décisif pour pouvoir rester

Ce lundi soir, c’est le directeur sportif du club interiste qui s’est félicité des progrès de son joueur : “Je l’ai bien vu, il progresse entraînement après entraînement, course après course. Lukaku est un joueur qui veut juste prouver sa valeur. Sa détermination ces derniers jours me rassure”, a expliqué Piero Ausilio qui était présent à l’événement caritatif United for Ukraine et a répondu à quelques questions de la presse italienne. Pour lui, l’attaquant des Diables peut être déterminant pour la fin de saison de l’Inter : “Nous avons encore des objectifs importants et il sera à la hauteur, ce qui nous procurera une grande satisfaction.”

Au point de le laisser rester à l’Inter Milan la saison prochaine ? Avec seulement trois buts en 13 rencontres depuis son retour à l’Inter, on ne peut pas dire que le prêt de Big Rom soit une réussite pour le moment. Mais Ausilio préfère garder toutes les portes ouvertes concernant l’avenir de Lukaku : “Il doit continuer à faire ce qu’il fait depuis des mois. Il est concentré sur le terrain et n’a pas encore parlé de l’avenir que ce soit avec ses agents ou avec lui”, souligne Ausilio qui précise que si l’attaquant veut rester à l’Inter cet été, cela passera par une bonne fin de saison sur le terrain, “ce n’est pas encore le moment de parler d’avenir. Il doit d’abord devenir un protagoniste du club et nous aider à atteindre nos objectifs.”

Sur le banc en Ligue des Champions ?

Une petite déclaration qui va sans doute motiver un peu plus Romelu Lukaku à se surpasser pour réaliser une excellente fin de saison. L’ancien attaquant d’Anderlecht ne fait aucun mystère de son envie de rester à Milan, où il a connu ses meilleurs moments en club lors de la saison 2020-2021.

Pourtant, même s’il a marqué le week-end dernier et qu’il grandit sans cesse vers son meilleur niveau, Lukaku pourrait ne pas débuter en Ligue des Champions ce mercredi face à Porto. Selon la Gazzetta dello Sport, un doute subsiste autour du deuxième attaquant qui sera titularisé aux côtés de Lautaro Martinez. Pour le quotidien italien, Inzaghi pourrait lui préférer Edin Dzeko, qui n’est pourtant pas en grande forme, mais qui, comme le rappelle la Gazzetta a inscrit de plusieurs buts importants sur la scène européenne cette saison.