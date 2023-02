L'Inter Milan a concédé la défaite en déplacement à Bologne dimanche après-midi, 1-0, à l'occasion de la 24e journée de Serie A. Romelu Lukaku était titulaire chez les Nerazzuri.

Bologne s'est vu refuser un but par l'arbitrage vidéo en début de match (12e), mais est parvenu à s'emparer des trois points grâce à Orsolini (76e). Titulaire pour la troisième fois consécutive en championnat, Romelu Lukaku a disputé un peu plus d'une heure de jeu du côté milanais avant d'être remplacé par son concurrent à la pointe de l'attaque, Dzeko (64e).

Toujours 2e du classement en Serie A, l'Inter compte 47 points. Naples trône en tête, à 18 longueurs du club milanais, et semble plus proche que jamais de son premier titre de champion d'Italie depuis la saison 1989-1990. L'AS Rome est 3e avec 44 points, à égalité avec Milan. Bologne est 7e avec 35 points.

FRANCE

Jérémy Doku a inscrit son premier but en Ligue 1 cette saison pour offrir la victoire à Rennes, 0-1, en déplacement à Nantes à l'occasion de la 25e journée du championnat de France de Ligue 1.

Le Stade Rennais a remporté la victoire 0-1 à Nantes, grâce à un but de Jérémy Doku. Le jeune Diable Rouge, qui a marqué en Coupe de France en janvier dernier, ouvre ainsi son compteur en championnat. Après un début d'exercice perturbé par les blessures, Doku retrouve progressivement sa place dans l'effectif dirigé par Bruno Genesio.

Au coup d'envoi, Doku était entouré d'Ibrahim Salah, titulaire pour la première fois depuis son départ de La Gantoise cet hiver, et d'Arthur Theate. Doku (56e) et Salah (64e) ont tous les deux été remplacés tandis que Theate a disputé toute la rencontre.

Sous la direction de Will Still, Reims s'est imposé contre Toulouse, 3-0. Ito (4e) et Munetsi (7e) ont assis la domination rémoise, avant le dernier but d'Abdelhamid (69e). Thibault De Smet et Thomas Foket ont tous les deux disputé les nonante minutes, et Maxime Busi les a rejoints sur la pelouse à la 88e minute. Côté toulousain, le capitaine Brecht Dejaegere a été remplacé à la 66e minute.

Clermont et Strasbourg ont partagé l'enjeu, 1-1. Diallo a ouvert la marque pour les Alsaciens (34e) mais Rashani a rétabli l'égalité (65e). Matz Sels était titulaire entre les perches strasbourgeoises. Blessé, Maximiliano Caufriez était absent de la feuille de match clermontoise.

Rennes (46 points) grimpe à la 5e place du classement. Reims (37 points) pointe à la 10e place alors que Will Still n'a pas encore connu la défaite en quinze matchs de championnat. Suivent Toulouse (32 points), Clermont (31 points) et Nantes (28 points). Strasbourg est 15e avec 22 points, un de plus que le premier relégable.