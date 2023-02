Ce dernier a d'ailleurs pris la défense de Charles De Ketelaere, qui est encore sous le feu des critiques en Italie.

“Je me reconnais en lui. Je me reconnais quand j’ai fait mes premiers pas en dehors de mon pays. Ça m’a pris un an. C’est difficile d’être loin de son pays et de sa famille. Il doit s’y habituer. Mais ici à Milan, tout le monde l’aide pour qu’il se sente chez lui dans le vestiaire. Il doit simplement se débloquer. Et une fois que ce sera le cas, il ne s’arrêtera plus. Il doit suivre ce que l’entraîneur lui dit de faire”, a-t-il dit à Sky Italia.