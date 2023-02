”Un gardien qui sait tout faire !”: Thibaut Courtois malmène un défenseur madrilène avant d’inscrire un joli but à l’entraînement

Le gardien du but en a profité pour démonter ses talents balle au pied avant d’affronter l’ennemi juré. Le Belge a inscrit un beau but à l’entraînement, avant quelques passements de jambes et une feinte, qui a été publié sur les réseaux sociaux du Real Madrid. “Ayez un gardien qui sait tout faire !”, peut-on lire dans la publication du club.

Le Barça n’a qu’à bien se tenir !