De l’espoir pour Eden Hazard ? Carlo Ancelotti laisse planer le doute

Et les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour le Brainois. Il devrait en effet perdre son numéro sept au profit de Vinicius en vue de la saison prochaine. De plus, Hazard a été élu pire joueur de l’année par les lecteurs de Marca. Un “honneur” dont il se serait bien passé.

Pourtant le tacticien italien a semé quelque peu le trouble ce mercredi en conférence de presse en expliquant que l’ancien capitaine des Diables rouges pourrait recevoir du temps de jeu prochainement : “Hazard va bien, il s’entraîne et veut avoir des minutes. Il pourrait les avoir dans les prochains matchs”, a-t-il lâché laconiquement.

Ce n’est pas la première fois qu’Ancelotti tient de tels propos au sujet du Brainois lors de ses conférences de presse hebdomadaires. Pourtant, Eden Hazard n’avait encore jamais aussi peu joué depuis son arrivée au Real Madrid en 2019, et ce malgré le fait qu’il n’est (quasiment) plus jamais blessé. Il n'a plus disputé une minute en Liga depuis le... 11 septembre dernier face à Majorque. Il faut donc prendre les promesses de l’entraîneur du Real Madrid avec des pincettes.

Mais quoi qu'il en soit Eden Hazard (comme Thibaut Courtois) fait partie de la sélection des Merengues pour le Clasico de ce jeudi en Coupe du Roi.