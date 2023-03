Toulouse et Brecht Dejaegere rejoignent les demi-finales de la Coupe de France

Le Toulouse FC avec son capitaine Brecht Dejaegere n'ont fait qu'une bouchée de Rodez en quart de finale de la Coupe de France, 6-1, jeudi soir. Dans le même temps, Lens et Loïs Openda se sont inclinés à Nantes, 2-1.

Actuelle lanterne rouge de Ligue 2, Rodez n'a su résister à Toulouse pour poursuivre son aventure en Coupe de France après avoir éliminé, entre autres, Monaco et Auxerre. Les Toulousains ont balayé leur adversaire en première période avec cinq buts inscrits par Aboukhlal (5e), Van den Boomen (7e), Dallinga (10e), Chaibi (21e) et Suazo (38e).

Après le repos, Dallinga a enfoncé le clou sur pénalty (51e) et Younoussa a sauvé l'honneur ruthénois (69e). Le capitaine toulousain Brecht Dejaegere a disputé 73 minutes avant d'être remplacé par Diarra.

Nantes a décroché son ticket pour le dernier carré en venant à bout de Lens, 2-1. Loïs Openda était titulaire sur le front de l'attaque lensoise et présent pendant toute la rencontre, tandis que Fofana a ouvert la marque pour les Sang et Or (28e). Un doublé de Delort sur pénalty (31e et 59e) a néanmoins permis aux Canaris de remporter le match et d'accéder au prochain tour.

Nantes et Toulouse rejoignent ainsi l'Olympique Lyonnais en demi-finales de la Coupe de France. À 21h jeudi soir, l'Olympique de Marseille recevra le club de Ligue 2 d'Annecy pour se disputer la dernière place dans le carré final.