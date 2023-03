Pas Axel Witsel par exemple. Celui qui oscille entre l’axe de la défense (qui est plus en adéquation avec son âge) et le cœur du jeu (sa place de prédilection) n’est plus titulaire à l’Atletico Madrid. Tout comme Leander Dendoncker qui joue des clopinettes à Aston Villa. Youri Tielemans sera, lui, absent de la prochaine liste à cause d’une blessure à la cheville.

De son côté, Hans Vanaken va-t-il jouir du même statut que sous l’ère Martinez ? On peut en douter. Le médian du Club de Bruges n’est pas dans la forme de sa vie, à l’image de sa formation. D’autant plus qu’à 30 ans, le capitaine des Blauw en Zwart ne représente pas l’avenir de la sélection.

Enfin, Kevin De Bruyne va-t-il continuer l’aventure ? KDB est resté silencieux à propos de son avenir en sélection. Même si on l’imagine mal prendre congé de l’équipe nationale maintenant et qu’il évolue dans un autre registre que le joueur de Southampton.

Depuis le début de saison, un seul milieu peut regarder Roméo Lavia dans les yeux : Amadou Onana. Bonne nouvelle : les deux hommes sont parfaitement complémentaires et représentent l’avenir de la sélection. À ce titre, il serait normal de les voir ensemble avec les Diables rouges dès la sélection de mars contre la Suède et l’Allemagne.

Physiquement, Roméo Lavia est prêt

Le seul doute qui pouvait subsister était d’ordre physique. Dans les petits papiers de Martinez avant la Coupe du monde, il a manqué le rendez-vous d’une courte tête. La faute à un retour de blessure un peu trop tardif juste avant l’échéance.

Depuis, le joueur et son club ont pris leur temps. Surtout après sa blessure aux ischios survenue après son premier but en pro contre Chelsea, le 30 août, et qui l’a écarté pendant huit matchs. Le joueur a alors pris le temps de revenir progressivement. Entre fin décembre et début février, il était titulaire lors de cinq des six rencontres de Premier League disputées par les Saints. Sauf qu’il n’est jamais resté plus de 65 minutes de jeu sur le terrain. “De cette façon, nous espérerons tirer le meilleur de son potentiel”, avait expliqué Nathan Jones, son ancien coach.

Lors des trois derniers matchs de championnat, il a repris son rythme de croisière. Trois rencontres pour un temps de jeu qui varie entre 82 minutes et l'ensemble de la partie. Et, à l’inverse de son club qui enchaîne les mauvais résultats, il surnage. Tout un symbole de la maturité du natif de Woluwé.

A l’image de sa prestation quatre étoiles contre Chelsea le 18 février dernier. Huit duels sur dix gagnés, 92 % de passes réussies, 100 % de dribbles réussis et une facilité déconcertante qui prouve qu’il a tout d’un grand. De quoi faire dire à Alan Shearer que le prodige “est prêt à passer une étape supérieure” et qu’il a “dominé le milieu de Chelsea à lui tout seul”. Pas une mince à faire lorsque l’on sait qu’Enzo Fernandez, récent champion du monde et acheté 121 millions d’euros par les Blues, était sur sa route.

Adoubé par les grands

La principale inconnue concerne les plans de Domenico Tedesco. Lors de ses interviews en individuel avec la presse, il avait annoncé suivre environ 130 joueurs. Pas besoin de préciser que Roméo Lavia fait partie de cette liste.

La question est la suivante : l’Italo-Allemand va-t-il plutôt privilégier la génération dorée ou tout chambouler pour sa première liste ? Dans les deux cas, Roméo Lavia devrait en être. Déjà, il est adoubé par deux cadres du vestiaire. À commencer par son futur concurrent Axel Witsel. Dans une interview pour Eleven Sports, le Liégeois avait déjà indiqué que l’ancien Citizen “était prêt”. Tandis que KDB avait déjà couvert Lavia d’éloges et qu’il estimait que le Bruxellois était un joueur “d’un très haut niveau”. Deux avis qui comptent dans le vestiaire des Diables.

Sportivement, ne pas reprendre le Bruxellois serait un non-sens. Un élément aussi fort que lui n’a plus rien à faire chez les Diablotins. Les U21 sont très importants pour le développement des Diables rouges. Mais des éléments comme Elliot Matazo, Aster Vranckx voire Arthur Vermeiren ont encore des étapes à franchir avant de se mettre à son niveau.

Dernier argument : il a des qualités qui manquent au groupe. Calme au ballon comme Witsel, il est capable de casser des lignes ballon au pied ou par des feintes de corps. Ce qui le rend imprévisible. S’il n’est pas très grand, il récupère également un grand nombre de ballons. Enfin, son intelligence tactique permettrait de couvrir les grandes projections d’un numéro huit comme Amadou Onana par exemple.

Bref, tous les feux sont au vert ! Domenico Tedesco a été choisi pour son audace, sa jeunesse et sa vision. Rappeler Lavia est un minimum. Reste à savoir quel sera son rôle face à la Suède et l'Allemagne.