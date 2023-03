Toby Alderweireld quitte les Diables rouges : cinq choses que vous ignoriez sur le défenseur aux 127 sélections avec la Belgique

C’est donc une (nouvelle) page qui se tourne, avec l’arrêt d’un nouveau cadre de la génération dorée. L’occasion de se replonger, en huit anecdotes, sur une personnalité qui se sera toujours mise au service de l’équipe en sélection nationale.

Voici cinq choses que vous ignorez sans doute à propos de Toby Alderweireld.

1. Le tatouage de la cathédrale d’Anvers

Pendant l’été 2012 – Alderweireld jouait encore à l’Ajax – il s’est fait tatouer sur l’avant-bras. Il s’agit de la Cathédrale Notre Dame d’Anvers. Chrétien, Alderweireld estimait que c’était une façon d’exprimer son amour pour la ville qu’il avait dû quitter à 15 ans pour aller à l’Ajax. “J’y suis né et mes parents y vivent encore, dit-il. Les Anversois sont fiers de leur cathédrale.”

Il s’agissait du troisième tatouage géant de Toby. Ses bras sont complètement tatoués. Il a dû passer trois fois trois heures chez le tatoueur pour qu’il achève son boulot. “J’ai eu fort mal, mais cela valait le coup”, disait-il par après.

Entre-temps, il a fait tatouer les noms de ses deux frères sur sa poitrine, mais aussi la vierge Marie et Dieu représenté comme Michel-Ange l’a fait dans la Chapelle Sixtine.

2. Le centième but en Ligue des Champions

L’Ajax, c’est Cruijff, Van Basten, Bergkamp et des dizaines d’autres joueurs de classe mondiale. Quand on inscrit le 100e but du club en Ligue des Champions, on reçoit une belle place dans les annales du club. L’honneur revient à Toby Alderweireld.

Ce but, il l’a marqué le 3 novembre 2010 contre Auxerre. Son but n’avait pas rapporté de point(s) : son club s’était incliné par 2-1. Mais ce goal n’était pas le fruit du hasard. Cette même saison, Alderweireld inscrivait l’un des deux buts au Milan AC, face à Zlatan Ibrahimovic.

Chaque saison, il est parvenu à inscrire quelques buts. En 128 matches de championnat à l’Ajax, il en a marqué 7.

3. Malheureux dans sa famille d’accueil

Les débuts d’Alderweireld à l’Ajax n’ont pas été faciles. Hébergé dans une famille d’accueil à Amsterdam, Toby ne s’y sentait pas heureux. “Après les entraînements et l’école, je voulais surtout du repos”, a-t-il expliqué par après.” Ces gens pensaient que je me renfermais. Ils voulaient que je raconte ma journée, mais je n’en éprouvais pas l'envie.”

Alderweireld devait notamment jouer au foot avec le fils, assister à des compétitions de sports de la famille et il ne pouvait pas appeler ses parents, alors qu’il avait le mal de la maison. Il a failli claquer la porte de l’Ajax.

Heureusement, son papa a insisté auprès du club pour lui trouver une nouvelle famille. Il s’y sentait comme un poisson dans l’eau.

4. Il avait refusé le maillot de Materazzi

En 2008-2009, Marco Van Basten le reprend dans son noyau A. Le premier grand match – le 9 août – est celui contre l’Inter Milan au Tournoi de l’Ajax, organisé chaque saison dans l’Amsterdam ArenA.

Alderweireld joue les 90 minutes. L’Ajax perd par 0-1, via un but d’Adriano. Après le match, Marco Materazzi – surtout connu en tant que victime du coup de boule de Zidane – passe sa tête dans le vestiaire de l’Ajax. Il est le seul joueur de l’Inter à ne pas encore avoir changé de maillot et voit que Toby porte encore le sien.

Alderweireld refuse. “J’avais promis mon maillot de mon tout premier match à Steve, mon frère”, explique-t-il.

5. Supporter du Germinal Ekeren

Gamin, Toby Alderweireld était un fervent supporter du Germinal… Ekeren. Le club, qui a ensuite fusionné avec le Beerschot, évoluait au Veltwijckpark, près de la maison parentale des Alderweireld. “Je ne ratais pas un match”, souffle Toby, qui s’est inscrit à Ekeren à l’âge de 5 ans.

Quand son club est devenu le GBA – en 1999 – il a poursuivi sa carrière au Kiel et il est resté supporter. “En 2006, j’ai même été au Heysel pour les encourager face au Club Bruges en finale de la Coupe de Belgique.”

À ce moment-là, Toby jouait déjà dans les équipes de jeunes de l’Ajax. Le Germinal Beerschot l’avait emporté par 2-1. Les Alderweireld avaient bien fait la fête.