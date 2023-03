Fini le #Deviltime. Sur les différentes publications des réseaux sociaux des Diables rouges, on lira dorénavant #WIRSCHAFFENDAS. Qu'on peut traduire #ONVALEFAIRE en français et #ALLESGEVEN en néerlandais.

"Le hashtag représente la conviction que partagent l'URBSFA, les joueurs et les supporters d'une campagne qualificative réussie. Mais aussi une référence au fait que les joueurs et les supporters devront tout donner pour se qualifier en vue de ce championnat d'Europe. La campagne est en outre traduite dans les deux autres langues du pays avec les slogans #ONVALEFAIRE et #ALLESGEVEN. Le slogan allemand #WIRSCHAFFENDAS est un clin d'œil au lieu de ce prochain grand tournoi (l'Allemagne, ndlr), aux racines de notre nouvel entraîneur fédéral Domenico Tedesco (Italo-Allemand) et à notre troisième langue nationale", s'expliquait l'Union belge dans un communiqué.

Ce slogan avait surtout été connu quand Angela Merkel l'avait prononcé au moment d'accueillir de nombreux migrants au sein de son pays. C'était en 2015. Nos confrères du Nieuwsblad ont interrogé Geert Van Istendael, un auteur qui connaît très bien l'Allemagne. D'après lui, ce n'était pas une bonne idée de reprendre ce slogan-là. "Cette expression est très courante en Allemagne. Ils l’utilisent tous les jours. Lorsque Merkel s’est exprimée, deux vagues se sont élevées : une chaleureuse vague de solidarité de la part des personnes qui l’ont embrassée. Mais il y avait aussi une vague de haine. Les gens pensaient qu’elle était une traîtresse. Partout où elle allait, des manifestations étaient organisées. Je ne sais pas si les Diables Rouges en sont conscients".