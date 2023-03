Le staff se compose comme suit : les entraîneurs adjoints Andreas Hinkel et Thomas Schneider, l’entraîneur des gardiens Max Urwantschky, le préparateur physique Vladimir Cepzanovic ainsi que le performance analyst Umberto Tedesco. Le dernier étant le frère de notre nouveau sélectionneur. Luke Benstead qui était déjà l’analyste principal du temps de Roberto Martinez reste quant à lui à bord en tant qu’entraîneur adjoint et performance analyst.

Thomas Schneider est sans aucun doute le nom le plus connu puisqu'il avait été adjoint de Joachim Low entre 2014 et 2018. Il a ensuite continué de travailler avec la fédération allemand en tant que directeur du recrutement jusqu'en 2021. Une arrivée que nous annoncions déjà il y a quelques jours.

Cinq membres du staff pour entourer Domenico Tedesco, c’est moins que sous Roberto Martinez. Mais l’Union belge justifie ce choix pour un staff plus compact : “Pour la première fois depuis le Covid, nous avons un calendrier classique avec cinq périodes internationales de deux matches chacune et il n’y aura pas de nouveau Championnat d’Europe avant l’année prochaine. Nous n’avons par conséquent pas besoin d’un staff général élargi (sportif, médical, logistique et encadrement général) et c’est la raison pour laquelle nous avons réduit le nombre de membres du staff total sans faire des concessions sur la qualité”, a ainsi expliqué Jelle Schelstraete, operational director football dans le communiqué de l’Union belge.

En plus du staff sportif, l'Union belge a également communiqué le nom des membres du staff médical des Diables rouges. Si on y retrouve Kristof Sas en tant que médecin, il n'y a plus de trace de Lieven Maesschalk.