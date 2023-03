Odogwu, l’attaquant de 32 ans qui explose enfin… grâce aux chaussures de Lukaku

On était alors au printemps 2021 et toute l’Italie n’avait d’yeux que pour Romelu Lukaku qui brillait avec l’Inter Milan. Odogwu, lui, est fan du Diable rouge depuis toujours. Bien qu’il soit de trois ans son aîné, il l’admire depuis qu’il a fait ses débuts en Coupe d’Europe avec Anderlecht. Et il se trouve qu’il a un point commun avec le Bruxellois : sa pointure.

Depuis 2021, Odogwu porte les souliers de Lukaku quand il monte sur un terrain. Huit buts et quatre assists la saison dernière l’ont aidé à faire monter son équipe de la Serie C à la Serie B italienne. Cette saison, il vient d’égaler le même bilan alors qu’on n’est qu’au mois de mars. Et le FC Sudtirol est bien parti pour disputer les barrages en fin de saison. Avec une accession possible à la Serie A et un choc face à l’Inter Milan ? Odogwu en rêve, même si Lukaku appartient toujours à Chelsea.

En attendant, Romelu Lukaku a entendu parler de la belle histoire d’Odogwu et lui a renvoyé un colis avec sept nouvelles paires de Nike, pointure 48. Il faut dire que celles de 2021 commençaient à avoir vécu…