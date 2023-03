Cette fois, ça sent la fin pour Thomas Meunier à Dortmund

Résultat : Thomas Meunier, qui a eu besoin de plusieurs semaines en janvier pour se remettre d’une blessure au mollet, n’a plus joué le moindre match depuis la Coupe du monde. Hormis une entrée à la 89e minute le 11 février, qui a été suivie de cinq rencontres consécutives passées totalement sur le banc.

L’Ardennais se retrouve ainsi dans une situation similaire à celle d’il y a deux ans, lorsque Edin Terzic préférait aligner Emre Can, Mateu Morey ou Lukasz Piszczek. À la différence près qu’il savait déjà à ce moment-là qu’un autre entraîneur, Marco Rose, allait arriver l’été suivant pour lui permettre de redémarrer sur une feuille blanche.

Ce qui a également changé, c’est sa situation contractuelle qui suscite inévitablement un intérêt de la part d’autres clubs. Déjà intéressé en janvier 2022 puis l’été dernier, le FC Barcelone songerait en effet à revenir à la charge, selon Mundo Deportivo qui ajoute que Meunier compte aussi des clubs italiens parmi ses prétendants.

Le contrat du 6e plus gros salaire du club (7,5 millions d’euros par an, selon Die Bild) expirant en juin 2024, le Barça favorisait cette piste à d’autres (Diogo Dalot de Manchester Utd ou Juan Foyth de Villarreal) pour éviter des indemnités de transfert trop élevées. À 31 ans, Meunier pourrait ainsi rejoindre ce club “à qui vous ne dites pas 'non' en principe”, avait-il dit l’an dernier après l’échec des négociations.