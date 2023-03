Pas heureux sur le banc, Witsel a demandé une entrevue avec Simeone : “En quittant Dortmund, Axel comptait bien être titulaire à l’Atletico”

À lire aussi

Le calendrier surchargé a donc fait place au seul championnat. Forcément, le turnover est devenu moins régulier. De plus, l’équipe de Diego Simeone ne tournait pas comme une horloge. Axel Witsel a fait les frais des changements du Cholo, tout comme un certain Yannick Carrasco.

Lors des quatorze premières journées, le Diable de 34 ans avait été titularisé à douze reprises tout en terminant dix matchs jusqu’à la fin. Ce bilan a chuté après la Coupe du monde : trois titularisations en neuf matchs.

🗣 | "Je n'ai pas encore rencontré Tedesco, mais il m'a envoyé un message pour se présenter." 🇧🇪👔 pic.twitter.com/XAVEx9O6DB — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) February 22, 2023

Beaucoup trop peu pour le clan Witsel. “En quittant Dortmund et en signant à Madrid, Axel comptait bien être titulaire. Et en début de saison, c’était le cas”, a commencé Thierry Witsel, son papa, pour la RTBF. “Le plus souvent en défense centrale parce que c’est là qu’on avait le plus besoin de lui à cause de plusieurs absences pour blessure. Et il a reçu de nombreux compliments pour ses prestations. Comme le club jouait sur trois tableaux, l’effectif était très large. Le problème, c’est qu’il a été éliminé en Ligue des Champions et en Coupe du Roi rapidement. Le noyau devenait trop grand, Axel en a été victime.”

Une victime non consentante. Le milieu de terrain, qui n’a plus de temps à perdre, a été voir son coach pour évoquer son temps de jeu. “Il lui a exprimé sa déception, son mécontentement. Sans s’énerver ni être désagréable, bien sûr. On verra ce week-end si cela porte encore ses fruits mais le week-end dernier, il était titulaire, et en milieu de terrain.”

Effectivement, l’ancien joueur de Dormtund a été titularisé face à Séville lors du week-end dernier. Résultat des courses : une victoire 6-1 et une belle prestation. Malgré cet épisode, pas question pour lui d’être un poison pour le groupe s’il ne joue pas ce week-end. “Axel a continué à s’entraîner à la perfection. Ce n’est pas nouveau, et ce n’est pas parce que c’est mon fils que je le souligne : il a une culture de travail exceptionnelle, à la Cristiano Ronaldo. L’entraîneur l’a d’ailleurs félicité pour cela. Mais cela n’a pas réconforté le compétiteur qu’il est. À 34 ans, il continue d’avoir faim, il veut jouer.”

Mauvaise nouvelle pour le Diable rouge : dans les médias espagnols, on annonce que le milieu devrait retrouver le banc ce lundi contre Gerona. En effet AS et Marca assurent que Molina devrait reprendre son flanc droit, tandis que Llorente jouerait dans l’axe à la place du Belge. Ces deux médias se basent sur les compositions d’équipes des deux derniers entraînements où il ne semblait pas jouer avec les titulaires. Tout le contraire d’un Carrasco qui profiterait de la grave blessure de Reinildo pour la seconde fois de suite.

Un départ est-il possible ?

Pour Eleven Sports, il avait annoncé avoir prolongé son contrat d’une saison. Ce qui ne signifie pas qu’il est pieds et poings liés avec les Madrilènes. “Même à 34 ans, Axel veut et peut encore jouer à haut niveau”, poursuit Thierry Witsel. “S’il ne preste pas assez, on envisagera les possibilités qui se présenteront. En fait, il y a trois questions essentielles à se poser pour poursuivre sa carrière quand arrive à un certain âge. Quel est mon état de forme physique ? Ai-je toujours “faim” de football ? Ma famille est-elle toujours à fond derrière moi ? Pour Axel la réponse est trois fois “OUI.”

Reste à voir si Tedesco le sélectionnera pour le prochain rassemblement le 17 mars prochain. Pour la première fois depuis longtemps, la concurrence s’est accrue à son poste avec un certain Roméo Lavia. Ce qui n’est pas pour déranger le compétiteur qu’il est. Mais sauf séisme, il devrait bel et bien faire partie de l’aventure.