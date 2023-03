”Bientôt, je vais enchaîner les buts” : Loïs Openda garde le cap grâce à un coach mental et sa maman

Le Lensois doit faire face à des critiques, mais il maintient sa confiance en lui. “Je sais que ça va revenir. Bientôt, je vais enchaîner les matches avec les buts”, a-t-il répondu avant de tenter d’expliquer sa méforme. “Peut-être aussi que certaines équipes me défendent mieux qu’avant, qu’elles sont un peu plus sur moi. Mais c’est à moi de faire la différence, de me démarquer davantage de toutes ces choses qui me posent problème.”

Auteur de neuf réalisations depuis le début de la saison, Loïs Openda traverse sa première période compliquée depuis son arrivée à Lens l’été dernier. En revanche, il a déjà vécu une situation similaire aux Pays-Bas la saison dernière avec Vitesse. “Au début du championnat je ne mettais pas un but, puis je me suis retrouvé avec 19 buts au compteur au final. Je sais comment gérer la période. Il faut juste être plus précis et plus présent devant le but. Surtout, il faut rester calme. Le coach me fait toujours confiance, mes coéquipiers aussi. Il faut continuer, et ne pas douter de soi-même.”

Si le joueur de 23 ans garde autant confiance en lui, c’est grâce à l’aide de ses proches. “Ma maman me donne les bons conseils”, admet-il. “Mais j’ai aussi une autre personne, comme un coach, qui m’aide à rester fort mentalement, pour changer cette petite chose qui m’aidera à franchir cette étape. Quand on peut se voir, on le fait. On discute de comment rester focus, comment ne pas baisser les bras. Cela peut me permettre d’être plus performant en match, de m’amuser, de montrer ce dont je suis capable. Ça fait longtemps qu’on échange lui et moi, depuis la période de la Coupe du Monde.”

Pour en finir avec cette disette, le Diable rouge tente aussi de nouvelles approches à l’entraînement. “Il y a des périodes où je dois pouvoir travailler d’autres aspects de mon type de jeu. Je ne vais pas toujours passer par la profondeur, je peux aussi demander dans les pieds pour combiner.. J’y travaille depuis le début de saison.”