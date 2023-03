”Tu me l’avais dit” : détrôné par Jonathan David à Lille, Eden Hazard ne tarde pas à le féliciter (VIDÉO)

Jonathan David a vécu un vendredi particulier ! Non seulement il a inscrit un triplé face à l’OL (3-3 score final, ndlr), mais il est aussi et surtout devenu le meilleur buteur de Lille au 21e siècle. Un record détenu jusqu’ici par un certain Eden Hazard et ses 50 buts. Mieux, avec ses 53 roses plantées, l’ancien gantois est désormais le deuxième meilleur buteur de l’histoire du club, huit goals derrière Pierre Pleimelding.