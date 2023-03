Castagne et les Foxes au bord du gouffre : “les derniers matchs seront tous des finales”

”Perdre contre Chelsea, tu peux le faire”, a d’ailleurs réagi Brendan Rodgers. “C’est une équipe de haut niveau avec des joueurs de haut niveau qui commencent à trouver leur rythme après quelques matchs qui leur ont donné confiance. Nous avons plus qu’égalé cela aujourd’hui. Je suis juste déçu des buts que nous avons donnés et de ne pas avoir tenté plus notre chance.”

Le manager des Foxes, qui a vu Wout Faes être exclu (2 cartons jaunes) en fin de partie, tente de minimiser ce revers. Mais la situation inquiète sérieusement les supporters qui ont d’ailleurs fait passer leur mécontentement à travers des chants réclamant la démission de Rodgers. “Dans le vestiaire, l’ambiance n’est pas la meilleure, comme vous pouvez l’imaginer”, a également admis Timothy Castagne dans un entretien au Daily Mail.

Cette saison, les Foxes ne parviennent pas à trouver de stabilité. Capables du meilleur (comme la victoire face à Tottenham), ils ont surtout montré le pire en enchaînant les mauvais résultats. Malgré des performances globalement respectables. “Nous n’arrêtons pas de dire que nous ne devrions pas être là. Nous avons juste besoin de quelques bons matchs, mais cela n’arrive jamais. Nous savons que les derniers matchs de la saison seront tous des finales”, poursuit le Diable rouge.

Cette fin de saison ressemblera à un combat de chaque instant où le beau jeu passera au second plan. “Nous ne pouvons pas rester coincés dans un certain type de jeu parce que nous avons de la qualité. Il faut trouver un équilibre en jouant notre jeu, mais aussi en montrant que nous pouvons être parfois un peu ‘sales’, avec du combat et de l’agressivité.”

Il reste onze matchs aux Foxes pour éviter la catastrophe. Mais Brendan Rodgers entrevoit une lueur d’espoir puisque plusieurs blessés ont effectué ou effectueront bientôt leur retour. Dont le capitaine Jonny Evans, qui a rejoué ses premières minutes depuis début novembre, et Youri Tielemans, qui reviendra probablement après la trêve internationale.