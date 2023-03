Openda inscrit le triplé le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1

Dans le cadre de la 25e journée du championnat de France, Loïs Openda a inscrit un triplé en quatre minutes et trente secondes sur la pelouse de Clermont ce dimanche après-midi. Grâce à cette performance, il efface l'ancien record de Matt Moussilou, qui datait de 2005, et détient désormais le triplé le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1. Les Lensois ont conclu la rencontre sur un score de 0-4.

Lens, qui est invaincu depuis quatre rencontres, reste dans le trio de tête. Le club nordiste dépasse provisoirement Monaco à la 3e place avec 54 points. Clermont pointe en milieu de tableau au 11e rang avec 34 unités.

À lire aussi

ANGLETERRE

Arsenal s'impose avec 3 assists de Trossard, Southampton arrache le nul à Manchester Utd

Dimanche après-midi, Arsenal a décroché sa cinquième victoire consécutive en championnat face Fulham. Pour cette 27e journée de Premier League, les Gunners ont terminé la rencontre sur un score de 0-3 grâce à trois passes décisives de Trossard.

Dans un même temps, Manchester United et Southampton se sont quittés dos à dos au Old Trafford. Les Red Devils, réduit à dix après un tacle dangereux de Casemiro (34e), n'ont pas réussi à s'imposer face à la lanterne rouge de Premier League. Romeo Lavia a joué les 90 minutes dans les rangs des Saints.

Au classement, Arsenal (66 points) conserve la tête du championnat anglais devant les Manchester City (61 points) qui ont un match de retard. Derrière les deux leaders, Manchester United (50 points) conserve la troisième place malgré le partage avec Southampton (22 points) qui est toujours lanterne rouge. Fulham (39 points) pointe en milieu de tableau avec le 8e rang.

PAYS-BAS

Heerenveen n'arrête pas l'Ajax

Dimanche après-midi, Heerenveen, avec Tahiri et Colassin, s'est incliné à domicile face à l'Ajax (2-4) lors de la 25e journée d'Eredivisie. Anas Tahiri a joué la première heure (64e) dans le camp des Frisons alors qu'Antoine Colassin n'a pas quitté le banc.

Les Amstellodamois ont mis le feu aux poudres dès la première demi-heure via Mohammed Kudus (10e), Edson Alvarez (16e) et Steven Bergwijn (19e). Avant la pause, Pelle van Amersfoort (42e) a réduit l'écart. En deuxième période, Kenneth Taylor (52e) a effacé tout espoir des Frissons. En fin de rencontre, Sydney van Hooijdonk (79e) a doublé la mise pour Heerenveen.

L'Ajax, invaincu en championnat depuis treize rencontres, partage provisoirement la tête de la première division néerlandaise avec Feyenoord (55 points) qui reçoit Volendam en soirée. Heerenveen pointe en milieu de tableau avec le 10e rang et 31 unités.

ÉCOSSE

Les Rangers et Raskin éliminent Raith de la coupe et se qualifient pour les demi-finales

Dimanche après-midi, les Rangers se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe d'Écosse après une victoire 3-0 contre Raith, un club de deuxième division.-

Connor Goldson (42e), un but contre son camp de Ryan Nolan (58e) et Scott Arfield (88e) ont scellé le sort des visiteurs. Nicolas Raskin a joué tout la rencontre dans le camp des Rangers. Plus tôt dans la journée, le Celtic et Inverness se sont qualifiés pour les demi-finales. Falkirk (troisième division) et Ayr (deuxième division) doivent encore se rencontrer lundi pour décrocher le quatrième et dernier billet des demi-finales.