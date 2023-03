Loïs Openda dans l’histoire de la Ligue 1 : “Je vais mettre ce ballon sur une belle armoire à la maison”

Dans son style le plus typique d’attaquant en profondeur, Loïs Openda est allé tromper le gardien de Clermont trois fois… en cinq minutes (30e, 34e et 35e). Soit le triplé le plus rapide en Ligue 1 au XXIe siècle, à égalité avec celui de Matt Moussilou, avec Lille contre Istres en avril 2005. “Il avait besoin d’un but pour tout déclencher. C’est bien pour le collectif, mais je suis très content pour lui parce qu’il a été critiqué et il répond présent”, s’est réjoui son coéquipier Adrien Thomasson au micro de Prime Video.

”En plus il met les trois buts du gauche”, a ironisé son entraîneur Franck Haise. “Un triplé du gauche, c’est merveilleux”, a souri le principal intéressé, toujours au micro de Prime Video, avec le ballon du match entre les mains. “Marquer du gauche, ce n’est pas toujours le cas pour moi. Je suis content de moi-même. Je vais mettre ce ballon du triplé à côté de celui du triplé face à Toulouse sur une belle armoire à la maison pour que tout le monde le voie.”

guillement "Je suis croyant. Chaque jour, je prie"

En proie au doute ces dernières semaines, Openda (qui a aussi donné l’assist du 0-4) met fin de la plus belle des manières à son mutisme. “Pour les joueurs offensifs, ce n’est jamais facile de marquer tout le temps. Ce qui compte, c’est de toujours travailler, d’insister, d’œuvrer pour l’équipe et à un moment ça revient. Quand on met les ingrédients, ça repart. Loïs a toujours marqué, il en marquera d’autres et connaîtra aussi d’autres périodes de disette”, insiste son entraîneur.

”C’était une période assez compliquée et marquer trois buts fut une délivrance”, admet Openda qui n’a jamais perdu confiance en lui. “La foi m’a toujours aidé, je suis croyant. Chaque jour, je prie. Et je ne lâcherai jamais. C’était une belle réponse de ma part, mais maintenant il faut se concentrer sur le prochain match à la maison qui sera important avant de penser à la sélection.”

Avec désormais douze buts à son compteur personnel en Ligue 1, l’ancien Brugeois peut se targuer d’être le meilleur buteur belge dans les championnats étrangers. Il devance Michy Batshuayi (10 buts en Super Lïg turque).