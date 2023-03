Un triplé et un record pour Loïs Openda §

La théorie du pot de ketchup est bien connue des attaquants: les buts se font parfois attendre mais quand ils arrivent, ils s'enchaînent. Loïs Openda a parfaitement vérifié cette comparaison en inscrivant trois buts lors du déplacement de Lens à Clermont, ce dimanche, en Ligue 1. Et il l'a fait en un peu plus de quatre minutes, entre la 30e et le 34e ! Le tout alors qu'il n'avait plus trouvé le chemin des filets depuis le 11 janvier dernier, soit onze matchs sans marquer si l'on inclut la Coupe de France.