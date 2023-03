À 100 jours de l’Euro Espoirs, Jacky Mathijssen se confie : “J’ai mes idées et ma liste élargie des joueurs”

L’attente de l’Euro

C’est le 29 mars 2022, soit il y a près d’un an, que les Diablotins ont obtenu leur ticket pour l’Euro en allant prendre un point au Danemark (1-1). Entre cette qualification et le début de l’Euro (le 21 juin), un total de 449 jours se seront donc écoulés. “C’est trop long”, pense Jacky Mathijssen. “Maintenant, nous sommes à 100 jours et on commence à se préparer. On réfléchit par exemple à ce que l’on peut intégrer dans le stage de ce mois-ci ou dans les matchs, sans toutefois que ça soit trop évident puisque nos futurs adversaires vont évidemment nous regarder. C’est une difficulté supplémentaire d’ailleurs. Nous devons donc évaluer des aspects que seul notre staff sera capable de voir.”

À la fin de ce mois, les Espoirs se rendront donc à Pinatar, en Espagne, pour disputer deux matches amicaux, contre la Tchéquie (le 24 mars) et face au Japon (le 27 mars). Pour ce faire, Jacky Mathijssen convoquera un groupe de joueurs qui ne seront pas forcément les mêmes que ceux qui participeront à l’Euro dans trois mois. “C’est une autre difficulté. Mais nous comptons tout de même faire des essais dans ces deux matchs pour préparer les affrontements à l’Euro contre les Pays-Bas, la Géorgie et le Portugal. Tout ce que nous voulons tester est prêt, il ne reste plus qu’à déterminer les noms des joueurs qui viendront à ce stage.”

Une liste de 40 noms

Vendredi, Jacky Mathijssen enverra sa liste dans la foulée de celle de Domenico Tedesco. “J’ai pour le moment une liste de 40 noms, avec tout le monde. Y compris les Onana ou Openda. Mais je suis conscient que je devrai barrer des noms vendredi pour m’adapter à la liste des Diables. Ce que je peux dire, c’est qu’il y a un joueur que je veux absolument voir ce mois-ci, c’est Arne Engels (NdlR : le jeune Brugeois qui a rejoint Augsbourg cet hiver).”

Il est aussi acquis que Roméo Lavia (Southampton) et Johan Bakayoko (PSV) ne seront pas sélectionnés avec les U21 ce vendredi. “Les joueurs éligibles en U19 doivent prioritairement aller avec les U19 car ils ont trois matchs de qualification importants. À moins qu’ils soient appelés chez les Diables évidemment. Par contre, ce sera différent pour l’Euro en juin.”

Pas encore de réunion avec Domenico Tedesco

Contrairement à ce qui a circulé précédemment, Jacky Mathijssen n’a pas encore vraiment eu l’opportunité de s’entretenir avec le nouveau sélectionneur. Notamment à propos de l’Euro U21. “Nous discuterons de cela en juin. Il est pour le moment occupé avec sa première sélection pour les deux matchs de mars. Il est donc encore tôt pour parler du mois de juin. Nous le ferons au bon moment.”

Durant l’ère Martinez, Jacky Mathijssen a dû adopter la même philosophie tactique (le 3-4-3) que celle utilisée chez les Diables rouges. Histoire de préparer les jeunes au même contexte que celui de l’équipe A. L’arrivée de Domenico Tedesco pourrait changer la donne. “J’attends avec impatience de voir ce qui se passera, car je ne sais pas encore ce qui sera décidé. On se concentra d’abord chacun sur nos matchs de mars, puis nous discuterons plus tard. Si le nouveau coach veut fonctionner de la même manière mais avec un système différent, je m’adapterai. S’il dit que je peux être flexible parce que les joueurs belges sont très flexibles tactiquement (et c’est le cas), c’est bien aussi. Mais ça sera à lui de me dire ce qu’il désirera et je m’adapterai.”

Le groupe pour l’Euro

Amadou Onana, Loïs Openda, Charles De Ketelaere, Arthur Theate, Jérémy Doku ou encore Zeno Debast sont autant de joueurs déjà passés chez les Diables mais qui restent éligibles pour l’Euro U21, puisqu’ils sont nés après le 1er janvier 2000. La plupart d’entre eux ont d’ailleurs participé à l’essentiel des qualifications pour le tournoi en Géorgie et en Roumanie. Reste désormais à savoir sur qui Jacky Mathijssen pourra compter en juin, puisque les Diables rouges disputeront deux matchs éliminatoires pour l’Euro 2024 : les 17 et 20 juin, face à l’Autriche et l’Estonie.

Un groupe de 23 joueurs sera en tout cas appelé pour l’Euro U21. “Je ne sais pas commencer ça va se passer”, admet Mathijssen. “J’ai mes idées et ma liste élargie des joueurs. Mais je suis aussi conscient que certains risquent d’aller avec l’équipe A. Ce n’est pas grave. Je suis d’ailleurs le premier supporter si un joueur peut monter et se montrer avec les Diables, même s’il ratera peut-être le tournoi en juin. Mon job consiste évidemment à aider les joueurs à s’améliorer, à remporter des matchs, mais une grande partie de mes tâches est aussi de préparer les joueurs pour les Diables rouges.”

Domenico Tedesco a toutefois déjà sous-entendu qu’il préférait voir un joueur participer à l’Euro U21 plutôt que de s’en servir uniquement comme réserviste chez les Diables. “Je ne sais pas si c’est vrai, j’ai d’abord envie de l’entendre de sa bouche”, sourit Mathijssen. “Mais j’espère que ça se passera comme ça. De mon côté, je suis en tout cas prêt pour tous les scénarios possibles. Il n’y a pas de mauvais joueurs et il n’y a jamais eu de star indispensable. C’est normal que j’ai envie d’avoir le groupe le plus compétitif possible, mais je n’ai aucun problème avec le fait que des joueurs soient convoqués en A.”

L’Euro pour rêver des JO

Les Espoirs belges iront en Géorgie en sachant qu’une qualification pour les Jeux Olympiques de Paris est possible. Mais aussi en gardant les pieds sur terre. “Cela fait 15 ans qu’une équipe U21 n’a plus gagné de match dans un tournoi (NdlR : la génération Fellaini, Witsel, Vermaelen, Vertonghen, Mirallas). Le premier challenge sera donc d’en gagner un. Puis ça sera un deuxième pour se qualifier en quart. On pensera alors aux JO (NdlR : les quatre meilleures équipes de l’Euro seront qualifiées).”