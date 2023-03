Faux buteur, vrai passeur : Leandro Trossard en mode record à Arsenal

Déjà à l’assist à Leicester City, puis contre Everton, l’ancien joueur de Brighton a cette fois réalisé une véritable masterclass à Fulham, alors qu’il s’était blessé le week-end dernier contre Bournemouth. Un ballon parfaitement donné à Gabriel sur coup de coin (21e : 0-1), un superbe centre déposé sur la tête de Martinelli (26e : 0-2), puis une offrande pour Odegaard (45e+2 : 0-3) ont permis à Trossard de devenir le premier joueur de l’histoire du championnat anglais à délivrer trois passes décisives en première période dans un match à l’extérieur.

”Il a été vraiment impressionnant. Il s’est blessé le week-end dernier et est revenu après trois jours alors que ça aurait pu prendre une semaine. Il était vraiment déterminé à revenir. Cela fait une grande différence dans l’équipe. Nous avions besoin de lui aujourd’hui et sa contribution a été superbe”, s’est réjoui Mikel Arteta. “Leandro a apporté des choses incroyables à l’équipe”, a ajouté Martin Odegaard au micro de Sky Sport. “J’adore jouer avec lui. Il est bon pour trouver la bonne passe. Et nous sommes vraiment heureux de l’avoir dans l’équipe.”

Également triplé buteur avec Brighton en début de saison contre Liverpool, l’ancien Genkois est aussi devenu le premier joueur depuis Santi Cazorla en 2012-2013 à enregistrer un triplé de buts et de passes décisives sur la même campagne de Premier League. “J’en suis vraiment content. J’essaie toujours de contribuer. Aujourd’hui, ça s’est passé dans mon sens. Je suis vraiment très heureux que nous ayons gagné”, a réagi Trossard à Sky Sport.

En s’imposant à Fulham après l’avoir fait à Crystal Palace, Chelsea, Tottenham et Brentford, Arsenal est par ailleurs devenu la première équipe de l’histoire à remporter cinq derbies londoniens consécutifs à l’extérieur sans encaisser de but. Le tout, en conservant ses cinq points d’avance sur Manchester City.

”Il reste désormais onze finales pour nous, mais nous allons avancer match par match”, calme Leandro Trossard, dont la prestation donnera des certainement maux de tête à son manager. Mikel Arteta devra en effet décider de le confirmer dans l’axe ou de le remettre sur l’aile (en concurrence avec Martinelli), vu le retour de blessure de Gabriel Jesus. Un problème de luxe qui ne fera que renforcer la dynamique des Gunners vers le titre.