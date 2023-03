Kevin De Bruyne rassure après avoir été laissé sur le banc à City: "Je me sens bien et je joue bien"

À lire aussi

Avant de réagir sur les quatre rencontres consécutives sans marquer ni délivrer de passe décisive: “Je ne fais pas trop attention à tout ça. J’ai délivré le plus d’assists et créé le plus d’occasions en championnat en jouant moins depuis quatre ou cinq matchs. J’en attends plus de moi-même que vous ne le ferez jamais.”

Le joueur de Manchester City est, en revanche, conscient des attentes placées en lui. “Il est évident que les gens ont des standards différents pour moi par rapport à beaucoup de joueurs. C’est comme ça. Les gens attendent de moi que je marque et que je fasse des passes décisives à chaque match.”

Cette saison, le Diable a délivré treize passes décisives pour quatre buts en 25 matches de championnat.