La chronique de Christophe Franken : Les jeunes de Tedesco ? Il faudra d’abord regarder les vieux

Cette semaine, les Diables ont perdu 162 caps quand Toby Alderweireld et Simon Mignolet ont dit stop. Avec les 126 d’Eden Hazard, ça fait 288 et c’est plus important qu’on ne pourrait le croire. Tedesco va devoir mettre en place une nouvelle hiérarchie dans un groupe qu’il va découvrir lundi prochain à l’entraînement. Imposer de nouvelles règles dans la vie quotidienne d’un noyau qui avait pris certaines habitudes, avec la bénédiction de Roberto Martinez.

Alderweireld et Mignolet qui arrêtent, ce sont 162 caps qui s'envolent en quelques jours. ©BELGA

En club, un coach a les six semaines de la préparation estivale pour tout régler. Mais Tedesco vivra son premier match important, le vendredi 24 mars à Stockholm, au bout de quatre séances d’entraînement. Et il sera déjà jugé, comme si rien d’autre n’avait existé avant. C’est la vie d’un sélectionneur. Et c’est encore plus particulier dans le moment charnière que vit la Belgique, entre le crépuscule de la génération dorée et l’arrivée de jeunes loups aux longues dents de lait.

Le piège du “c’était mieux avant”.

Avec ses 145 caps, Jan Vertonghen va, par exemple, se sentir un peu seul au sein d’une dernière ligne les successeurs désignés, Wout Faes, Zeno Debast et Arthur Theate, comptent ensemble 137 caps de moins. À quel point les anciens trouveront-ils leur place dans cet alliage ?

Ça fait beaucoup de questions. En attendant d’avoir les réponses, il faudrait pouvoir baisser le curseur des attentes autour des Diables. Un autre résultat qu’une victoire en Suède ne devrait pas être vu comme le début de la fin. Juste comme le commencement de quelque chose d’autre. Mais la patience est une valeur très relative quand on parle de l’équipe nationale. Il serait pourtant surprenant de voir la Belgique écraser la concurrence en qualification d’un grand tournoi comme elle en avait pris l’habitude depuis 2012. L’Autriche et la Suède ne seront pas à prendre de haut. Ne le seront plus, en tout cas.

Si Tedesco peut compter sur les “centenaires” Thibaut Courtois, Jan Vertonghen, Axel Witsel, Kevin De Bruyne (il lui manque 3 caps pour être à 100) et Romelu Lukaku, il aura déjà une base solide et une vision assez optimiste sur la qualification à l’Euro. À condition que les anciens soient heureux d’être là. S’ils tombent dans la nostalgie et dans le “c’était mieux avant”, le groupe, dans son ensemble, ira droit dans le mur. Après avoir guetté les nouvelles têtes dans la sélection du nouveau coach fédéral vendredi, il faudra bien vite scruter l’humeur des cadres lundi à Tubize pour la première séance. Leur état d’esprit dira beaucoup des premiers mois du mandat de Tedesco. Seront-ils bien le relais du coach pour assurer un passage de flambeau en douceur entre deux générations ? Voilà la seule véritable question qui vaut pour ce premier rassemblement.